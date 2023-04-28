Яйця подешевшали на 8 гривень, а морква продовжує дорожчати: як змінились ціни на Кременчуччині

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає сьогодні на ранковому брифінгу журналістів ознайомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його словами ціни на деякі харчові продукти після Великодних свят почали спадати, а овочі продовжують дорожчати, що пояснюється сезонним фактором.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

морква – на 2,00 грн за кг;

капуста білокачанна – на 1,80 грн за кг;

буряк – на 38 копійок за кг;

картопля - на 25 копійок за кг;

автогаз – на 29 копійок за літр.

Найбільше подешевшали:

яйця – на 8,20 грн за десяток;

цибуля ріпчаста - на 98 копійок за кг.

Отже, рекорд по здешевленню цього тижня, як і минулого, у яєць, а рекорд по здорожчанню належить моркві та капусті.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.