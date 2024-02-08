Кременчужанин набрехав патрульним, що його побили, бо не мав де переночувати

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 292

Кременчуцькі патрульні склали протокол про адміністративні правопорушення на містян за хибні виклики правоохоронців. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

8 лютого до патрульної поліції зателефонував 35-річний чоловік та повідомив, що його побили. Згодом до правоохоронців звернулася 39-річна жінка, яка розповіла, що знайомий вкрав у неї телефон.

Як з’ясували згодом поліцейські, телефон у жінки ніхто не крав. А чоловік до патрульної поліції зателефонував, бо йому не було де переночувати.

Інспектори винесли громадянам постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф у сумі від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо, у грудні з хибним викликом до поліції звернулася кременчужанка — вона зізналася у вбивстві свого чоловіка.











