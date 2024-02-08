Бензин та дизпаливо трохи дорожчає, а газ — дешевшає: актуальні ціни на заправках Полтавщини

У четвер, 8 лютого, на полтавських заправках частково зростають ціни на бензин та дизельне паливо, а от автомобільний газ усе ще поступово дешевшає. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово із середини листопада, а от здешевшання газу спостерігається з початку грудня.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
53,96
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
50,74
|+0,07
|+0,129%
|
Бензин А-92
|
47,87
|
+0,35
|
+0,733%
|
Дизельне пальне
|
50,69
|+0,07
|+0,132%
|
Газ автомобільний
|
26,75
|-0,03
|-0,104%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
52,99
|
50,99
|
47,99
|
50,99
|
26,49
|
Marshal
|
|
49,00
|
47,00
|
48,00
|
25,00
|
U.GO
|
52,45
|
49,45
|
47,45
|
49,45
|
27,27
|
WOG
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
28,48
|
Авіас
|
|
48,88
|
48,38
|
49,39
|
25,89
|
Автотранс
|
50,98
|
49,98
|
50,98
|
26,48
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
|
48,49
|
26,29
|
ОККО
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
28,49
|
Укрнафта
|
50,40
|
48,40
|
46,40
|
48,90
|
26,40
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