На Раківці жінка обікрала магазин, бо їй не було за що годувати двох малолітніх дітей

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 591 Коментарів: 1

Обвинувачена розповіла, що біологічний батько їй не допомагає, а піти на роботу вона не могла — у Кременчуці не працювали дитсадки, дітей не було з ким залишити

На Раківці жінка обікрала магазин, бо їй не було за що годувати двох малолітніх дітей. 1 лютого Крюківський районний суд м. Кременчука виніс їй вирок.

З матеріалів справи стало відомо, що мати-одиначка 6 вересня 2023 року вже була судимою за злочини проти власності.

6 червня 2023 року о 19.20 таємно викрала з полиць магазину «МаркетОпт» на вулиці Республіканська, 93 наступні товари:

рушники «Кохавинка» зеленого кольору, 170 шт., вартістю 21,17 грн;

пиво «Львівське 1715» 2,25 л, вартістю 51,35 грн;

коньяк «Коблево» Reserve 5 зірок 0,25 л, вартістю 94,62 грн;

шкребок «Фрекен Бок» кухонний металевий, вартістю 16,75 грн;

прокладки ELA Perfecta Ultra Green 10 шт., вартістю 38,52 грн;

ковбаса «Глобино» олів`є варена, 1,5 кг, вартістю 135,54 грн;

сир «Щедра Полтавщина» голландський 45%, 0,222 кг, вартістю 46,84 грн;

дезодорант «FA» спрей для жінок з ароматом піона сорбет, 150 мл, вартістю 71,69 грн;

сирок глазурований «Волошкове поле» манго 26%, 36 г, вартістю 8,86 грн;

цукерки «Рошен» желейні Yummi Gummi Cup Cakes, 70 г, вартістю 24,06 грн;

книга «Збірка розвивальних завдань 3-6 років», вартістю 31,45 грн;

книга «Я українець» розмальовка для юних патріотів, вартістю 45 грн.

Ці речі кременчужанка поклала до чорного полімерного пакета та винесла повз касу, не оплативши товар. Цим спричинила магазину матеріальну шкоду на суму 585,81 грн.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину, розкаялася у скоєному та сказала, що вчинила злочин внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин. Вона розповіла, що з дитинства виховувалася в інтернаті, оскільки батьки були позбавлені батьківських прав. На теперішній час з матір`ю не спілкується, не знає її місце перебування, батько помер, тому вона отримала його житло, де і проживає.

Жінка не була одружена, але є одинокою матір`ю двох малолітніх дітей. Біологічний батько не допомагає утримувати їх, місце його перебування невідоме. Коли дітям виповнилося 3 роки, держава припинила виплати на їх утримання. Обвинувачена не змогла влаштуватися на роботу, оскільки з початку карантину та у період воєнного стану у Кременчуці не працюють дитячі садки, а тому не було з ким залишити дітей. Разом з тим, вона не змогла оформити допомогу від держави як малозабезпечена родина та субсидію по оплаті комунальних послуг. За словами обвинуваченої, за таких обставин вона не мала жодних легальних доходів, проте повинна була утримувати двох малолітніх дітей.

Тому, не маючи коштів для існування, аби нагодувати голодних дітей, пішла в магазин «МаркетОпт» на Раковці (біля зупинки громадського транспортну «Розвилка»), де викрала продукти, гігієнічні засоби, дитячі книжки для малювання, а також алкоголь на свій День народження. Викрадені продукти вона з дітьми з`їли, гігієнічні товари, книжки використали. Приблизно через 3 місяці до неї прийшли поліціянти, повідомили, що представники магазину подали заяву про злочин, їй показали відеозапис та фото вчинення нею крадіжки.

Після злочину влітку 2023 року одинока мати попросила знайомого подивитися за її дітьми, поки вона сходить в магазин, але він не виконав її прохання, залишивши дітей на вулиці. Працівники поліції знайшли її дітей на вулиці без супроводу дорослих, після чого орган опіки влаштував малих у притулок, але її не позбавляли батьківських прав. Матір зверталася до органу опіки з проханням повернути їй дітей, але задля цього вона має виконати певні вимоги: влаштуватися на роботу, придбати для них потрібні речі.

Зараз, коли діти у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, жінка змогла працевлаштуватися, хоча неофіційно — на овочевій базі перебирає овочі, за що отримує невеличкі кошти. На ці гроші вона купує подарунки своїм дітям у притулок, а також намагається придбати необхідні речі для їх утримання (меблі, побутові прилади, одяг, їжу), щоб орган опіки повернув їй малих. Через те, що заробляє дуже мало, кременчужанка не змогла відшкодувати заподіяну внаслідок крадіжки шкоду. Обвинувачена просила не карати її суворо, не позбавляти волі, призначити покарання без ізоляції від суспільства.

Але суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік, визнавши її винною у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). До набрання вироком законної сили кременчужанку триматимуть під вартою. Її взяли під варту негайно в залі суду. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду через Крюківський районний суд м. Кременчука.