Хто, де та як може вручити повістку військовозобов’язаним — пояснення Полтавського ОТЦК

На офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розмістили пояснення, хто, де та коли може вручити повістки військовозобов’язаним.
У ньому йдеться, що у п. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначено, що громадяни України під час мобілізації зобов’язані прибувати до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.
Саму повістку можуть видати:
У Полтавському обласному ТЦК та СП пояснюють, що серед завдань районних (міських) ТЦК та СП, які визначає «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», передбачено оповіщення та призов на військову службу.
Оповіщення та призов проводиться через вручення повісток — письмового документа встановленого зразка, який зобов’язує конкретну людину прибути в певний термін в ТЦК і СП.
Як зазначають в ТЦК, «повістки вручаються з метою уточнення облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії». А повістка для проходження військової служби називається мобілізаційним розпорядженням.
В обласному ТЦК зазначають, що своєчасне оповіщення і контроль прибуття до районних (міських) ТЦК та СП військовозобов’язаних організовують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Особа, призначена відповідальною в громадах за облік військовозобов’язаних, подає до місцевого ТЦК та СП уточнені списки відповідної категорії громадян, які проживають на адміністративно-територіальної одиниці. На їх підставі районні ТЦК видають розпорядження щодо оповіщення військовозобов’язаних.
У разі отримання такого розпорядження, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:
Оповіщення військовозобов’язаних також може відбуватися за місцем їх роботи.
Отримавши відповідне розпорядження ТЦК та СП, керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу (розпорядження) у 3-денний строк до ТЦК та СП. Після цього вручити військовозобов’язаним повістки про явку за викликом, та забезпечити контроль за результатами оповіщення і прибуттям до ТЦК.
Нагадаємо, 7 лютого, оновлений законопроєкт уряду про посилення мобілізації був ухвалений Верховною Радою у першому читанні.
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