Хто, де та як може вручити повістку військовозобов’язаним — пояснення Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 174

На офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розмістили пояснення, хто, де та коли може вручити повістки військовозобов’язаним.

У ньому йдеться, що у п. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначено, що громадяни України під час мобілізації зобов’язані прибувати до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.

Саму повістку можуть видати:

уповноважені представники ТЦК та СП;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності, де працює військовозобов’язаний.

У Полтавському обласному ТЦК та СП пояснюють, що серед завдань районних (міських) ТЦК та СП, які визначає «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», передбачено оповіщення та призов на військову службу.

Оповіщення та призов проводиться через вручення повісток — письмового документа встановленого зразка, який зобов’язує конкретну людину прибути в певний термін в ТЦК і СП.

Як зазначають в ТЦК, «повістки вручаються з метою уточнення облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії». А повістка для проходження військової служби називається мобілізаційним розпорядженням.

— Місце вручення повістки представниками ТЦК та СП законом чітко не визначене, тож це може бути за адресою проживання, чи будь-яке громадське місце: вулиці, парки, торгові центри, заклади громадського харчування, громадський транспорт тощо, — пояснюють в Полтавському ОТЦК.

Оповіщення місцевою владою

В обласному ТЦК зазначають, що своєчасне оповіщення і контроль прибуття до районних (міських) ТЦК та СП військовозобов’язаних організовують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Особа, призначена відповідальною в громадах за облік військовозобов’язаних, подає до місцевого ТЦК та СП уточнені списки відповідної категорії громадян, які проживають на адміністративно-територіальної одиниці. На їх підставі районні ТЦК видають розпорядження щодо оповіщення військовозобов’язаних.

У разі отримання такого розпорядження, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

вручають повістки затвердженого зразка зазначеним у розпорядженні громадянам за місцем їх проживання під особистий підпис;

у 3-денний строк письмово повідомляють районним (міським) ТЦК та СП про результати оповіщення, виконання військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують контроль за прибуттям військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Оповіщення за місцем роботи

Оповіщення військовозобов’язаних також може відбуватися за місцем їх роботи.

Отримавши відповідне розпорядження ТЦК та СП, керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу (розпорядження) у 3-денний строк до ТЦК та СП. Після цього вручити військовозобов’язаним повістки про явку за викликом, та забезпечити контроль за результатами оповіщення і прибуттям до ТЦК.

— Варто нагадати, що загальна мобілізація — це загальнодержавний процес, до проведення якого залучені органи влади, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України та інші силові структури. Росія досі намагається нас знищити, і лише долучившись до Сил оборони можна долучитись до збройного спротиву окупантам , — резюмували в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, 7 лютого, оновлений законопроєкт уряду про посилення мобілізації був ухвалений Верховною Радою у першому читанні.