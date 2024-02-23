На Полтавщині чоловік під час ремонту автівки ледь не згорів сам, спалив гараж та ще одне авто

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 474

За попередньою інформацією, пожежу спричинило коротке замикання електропроводки під час ремонту автомобіля

22 лютого близько 23.40 в одному з гаражів села Макарівка Полтавського району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, пожежа сталася внаслідок короткого замикання електропроводки під час ремонту автомобіля Ford. Полум'я перекинулось і на іншу автівку, яка також знаходилася у гаражі.

Власник автомобілів намагався самотужки загасити пожежу, але йому це не вдалося. Згодом на місце прибули рятувальники, які й загасили вогонь. Чоловіка з опіками у тяжкому стані доправили до лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, 15 лютого у селі Власівка поблизу Кременчука сталася пожежа на заводі «Королівський смак». Внаслідок ліквідації вогню загинув 29-річний рятувальник.