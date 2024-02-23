На Полтавщині чоловік під час ремонту автівки ледь не згорів сам, спалив гараж та ще одне авто

За попередньою інформацією, пожежу спричинило коротке замикання електропроводки під час ремонту автомобіля
22 лютого близько 23.40 в одному з гаражів села Макарівка Полтавського району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, пожежа сталася внаслідок короткого замикання електропроводки під час ремонту автомобіля Ford. Полум'я перекинулось і на іншу автівку, яка також знаходилася у гаражі.
Власник автомобілів намагався самотужки загасити пожежу, але йому це не вдалося. Згодом на місце прибули рятувальники, які й загасили вогонь. Чоловіка з опіками у тяжкому стані доправили до лікарні.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, 15 лютого у селі Власівка поблизу Кременчука сталася пожежа на заводі «Королівський смак». Внаслідок ліквідації вогню загинув 29-річний рятувальник.
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