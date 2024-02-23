«Не можна втомлюватись». Як живе кременчуцька сім’я після втрати рідної людини у російсько-українській війні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 239

Зайві обійми, зайві добрі слова, які ми скажемо своїм близьким та коханим — вони дуже важливі

«З золотими руками» — так характеризували старшого солдата з Кременчука Анатолія Богуцького. Коли бачиш будинок його родини, до кінця не можеш усвідомити, що облаштуванням займалась в цілому одна людина. Дружина Анатолія Людмила Богуцька каже, нині ремонтом займається вже вона разом з батьком і додає, що після смерті свого чоловіка зіткнулась з багатьма ситуація, над якими вона не замислювалась, адже усім цим раніше опікувався Анатолій.

Як сьогодні живе сім’я Богуцьких вже понад 2 роки після смерті чоловіка у російсько-українській війні — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Разом Людмила й Анатолій прожили майже 17 років — через кілька тижнів пара мала б святкувати річницю весілля. Нині жінка весь час приділяє увагу синам і будинку, не працює через погіршення стану здоров’я. Свого чоловіка описує, як дуже доброго, турботливого і «завжди усміхненого».

Особистий архів Людмили Богуцької

— Він був різностороннім. Усе йому вдавалося. Для нього все ж таки головним була сім’я, — каже Людмила.

Пара добре спілкувалась ще задовго до їх весілля, тому в подружньому житті у першу чергу вони були найкращими друзями.

— Звісно були різні ситуації, могли сваритися і миритися, але він завжди ставився до мене з величезною повагою, він дуже любив мене. І навіть коли його вже не було дома, він мене телефоном заспокоював. Не я його, а він мене заспокоював, — згадує жінка.

«У нашій сім’ї було рівноправ’я»

У побуті подружжя розподіляло обов’язки порівну. Так, наприклад, за Анатолієм було обслуговування будинку та машини — чоловік займався усім, що пов’язане з ремонтом та будівництвом. Втім, Людмила каже, що сім’я не ділила роботу на «жіночу» та «чоловічу» — Анатолій міг, так само як і Людмила куховарити, а вона — щось полагодити.

— Були такі нюанси. Наприклад, для мене було завжди так, що рибою займається чоловік. Це чоловіча справа: ти зловив, ти оброби, ну і якщо захочеш — приготуй, — сміється Людмила.

Зі смерті чоловіка минуло вже понад рік, з того часу жінка так жодного разу і не готувала рибу, хоча і вміє це робити.

«Скоро ми будемо в Луганську»

Про початок повномасштабного вторгнення Росії Людмила почула від свого чоловіка. Це було вранці 24 лютого. У перші дні війни Анатолій намагався записатися в територіальну оборону, але через масовий наплив охочих, чоловіка попросили почекати своєї черги.

Після звільнення Бучі Анатолій зрозумів, що не може вже чекати, тому пішов до військкомату. Після проходження військово-лікарської комісії, йому сказали чекати на дзвінок. Мобілізували чоловіка у червні.

— Мабуть, він ходив рази 3-4 до військкомату. Я б не сказала, що він злякався, він був готовим до цього, — говорить Людмила.

Анатолій був натхненним — його бойовий досвід припав як раз на звільнення Харківської області. Жінка каже, він вірив, що війна закінчиться скоро — «скоро ми будемо в Луганську».

Особистий архів Людмили Богуцької

Зв’язок подружжя намагалося підтримувати щоденно. Востаннє Анатолій дзвонив вночі 29 грудня, вже на наступний день жінка отримала від нього повідомлення, в якому чоловік вітав з прийдешніми святами.

— 2 січня ми дізналися. що 30 грудня Анатолій загинув. Ми дуже чекали, тому що з початку грудня йому постійно обіцяли, що він приїде на декілька днів. Постійно були в очікуванні, що він буде вдома. Так вийшло, що він приїхав, але не так, як гадалося, — каже Людмила.

Після смерті чоловіка жінка зіткнулась у першу чергу з побутовими складнощами. Каже, що у житті разом з Анатолієм багато про що навіть не замислювалась. У побуті їй допомагають діти, але в цілому, після від’їзду чоловіка на фронт усі його обов’язки перелягли на неї. Сьогодні її підтримують рідні, близькі та друзі — вона завжди може звернутись до них в разі потреби, розповідає Людмила.

У вихованні синів не вистачає татової підтримки, говорить жінка.

— Хлопці, вони є хлопці. Вони намагаються бути самостійними, казати, що вони розв’яжуть все самі. Немає для них чоловічої підтримки. Звісно, мої брати допомагають, якщо виникають якісь питання, але все ж таки тата для них не вистачає.

Що радять тим, хто чекає або втратив своїх рідних на передовій у російсько-українській війні

Людмила каже, головне — не втрачати надію. Зараз вона докоряє собі, що не змогла приїхати провідати чоловіка.

— От я питаю себе: чому я цього не зробила. Зайві обійми, зайві добрі слова, які ми скажемо своїм близьким та коханим — вони дуже важливі. Зараз думаєш: чому я не зробив щось, чому я не сказав. Це дуже важко, — каже Людмила.

Що радять суспільству

Після загибелі чоловіка Людмила її друзі та знайомі підтримували жінку, деколи просто приїжджали додому аби обняти, розповідає жінка.

— Люди не стоять осторонь. Допомога є, тільки треба озирнутися, — говорить Людмила.

За її словами, українцям зараз вкрай важливо не зупинятись підтримувати військових і постійно донатити на допомогу, «адже зараз їм дуже складно, тієї хвилі добра і допомоги немає вже. Не можна втомлюватись, бо наша втома грає на руку ворогу».

Додамо, у серпні родині загиблого кременчужанина Анатолія Богуцького вручили орден «За мужність».

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» випустив серію відеоінтерв’ю із кременчужанками, чиї чоловіки пішли на фронт — захищати Україну від росіян. Десять історій жінок, які через війну залишилися без підтримки та взяли на свої плечі й свої, і чоловічі справи та обов’язки, вийшли в рамках проєкту «Я — дружина військового».