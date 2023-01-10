Кременчук провів в останню путь старшого солдата Анатолія Богуцького

10 січня Кременчук попрощався з 43-річним старшим водієм мінометного взводу мінометної батареї, старшим солдатом Анатолієм Богуцьким.
Чоловік був призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК, пройшов спецпідготовку в десантно-штурмовій бригаді, після чого його призначили на мінометну батарею. Останнім часом командував відділенням мінометних батарей в одній із десантно-штурмових бригад.
8 грудня Анатолію Богуцькому виповнилося 43 роки. А 30 грудня, напередодні Нового року, підійшли ворожі танки, почався сильний обстріл позиції внаслідок якого біля села Червонопопівка Луганської області військовий загинув.
Дуже велика кількість людей знала Анатолія. Багато родичів приїхали із західної частини України, аби сьогодні попрощатися з військовим.
Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
У Анатолія Богуцького залишилися дружина та двоє синів.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер