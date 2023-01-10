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Кременчук, Воїни світла

Кременчук провів в останню путь старшого солдата Анатолія Богуцького

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 756

 

Він загинув внаслідок обстрілу ворожими танками по позиції

10 січня Кременчук попрощався з 43-річним старшим водієм мінометного взводу мінометної батареї, старшим солдатом Анатолієм Богуцьким.
Чоловік був призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК, пройшов спецпідготовку в десантно-штурмовій бригаді, після чого його призначили на мінометну батарею. Останнім часом командував відділенням мінометних батарей в одній із десантно-штурмових бригад.
8 грудня Анатолію Богуцькому виповнилося 43 роки. А 30 грудня, напередодні Нового року, підійшли ворожі танки, почався сильний обстріл позиції внаслідок якого біля села Червонопопівка Луганської області військовий загинув.

Анатолій працьовита людина була, як кажуть, «золоті руки» мав. Сам побудував будинок. Дуже пишався, що дестантник, так він і синам своїм казав. Але війна є війна, і ми, на жаль, втрачаємо найкращих. Вічна пам'ять нашому герою, - розповів військовослужбовець із позивним «Художник».


Дуже велика кількість людей знала Анатолія. Багато родичів приїхали із західної частини України, аби сьогодні попрощатися з військовим.

Ми знайомі з 13 років, товаришували, гуляли в одній компанії. Гарний був хлопець. Я не знав, що він пішов на війну, років з 20 наші дороги розійшлися, тому дуже рідко зустрічалися. Дізнався вже коли сталася така біда. Це дуже велика втрата для родини, будемо завжди пам'ятати, - розповідає друг дитинства загиблого Андрій.


Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
У Анатолія Богуцького залишилися дружина та двоє синів.

Фото: Дарія Згура
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Автор: Дарія Згура Фото: Дарія Згура
Теги: війна воїни світла
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