У Кременчуці триває філателістична виставка до 300-річчя з дня народження Сковороди

У художній галереї на Коцюбинського, 4 триває філателістична виставка з колекції Сергія Кононенка, присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди - видатного українського філософа, богослова, поета, педагога, композитора, який мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали «Сократом».
Як повідомив голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр, на марках і конвертах, випущених національним поштовим оператором й ентузіастами у роки незалежності, зображені:
Серед представлених на виставці експонатів привертають увагу картка та поштовий конверт з роботою Оксани Бойко «Мудрість небесного сувою. Останні дні буття», яку вона намалювала спеціально до 300-річчя з дня народження Г. Сковороди.
Відвідати філателістичну виставку можна до 26 лютого, від середи по неділю з 10.00 до 16.00 (понеділок-вівторок - вихідні).
Нагадуємо, що у цій же галереї триває художня виставка «Світ ловив мене... Філософія вільної України», присвячена 300-річчю з дня народження Г. Сковороди.
Раніше ми писали, що у Кременчуці випустили конверти до 50-річчя Міського палацу культури.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер