Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Культура, Кременчук

У Кременчуці триває філателістична виставка до 300-річчя з дня народження Сковороди

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 157

 

Український Сократ на марках і конвертах

У художній галереї на Коцюбинського, 4 триває філателістична виставка з колекції Сергія Кононенка, присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди - видатного українського філософабогословапоетапедагога, композитора, який мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали «Сократом».

Як повідомив голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр, на марках і конвертах, випущених національним поштовим оператором й ентузіастами у роки незалежності, зображені:

  • сам Григорій Савич у кольорі та чорно-білій графіці;
  • особиста печатка Г. Сковороди;
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія» - Alma Mater видатного українця;
  • Національний літературно-меморіальний музей Г. Сковороди;
  • малюнок філософа - фонтан «Нерівна всім рівність»;
  • музичні інструменти, на яких грав Г. Сковорода;
  • пам'ятник Г. Сковороді у Лохвиці авторства Івана Кавалерідзе;
  • спеціальні погашення у Чорнухах і Полтаві різних років.

Серед представлених на виставці експонатів привертають увагу картка та поштовий конверт з роботою Оксани Бойко «Мудрість небесного сувою. Останні дні буття», яку вона намалювала спеціально до 300-річчя з дня народження Г. Сковороди.

Відвідати філателістичну виставку можна до 26 лютого, від середи по неділю з 10.00 до 16.00 (понеділок-вівторок - вихідні).

Нагадуємо, що у цій же галереї триває художня виставка «Світ ловив мене... Філософія вільної України», присвячена 300-річчю з дня народження Г. Сковороди.

Раніше ми писали, що у Кременчуці випустили конверти до 50-річчя Міського палацу культури.

Фото: Володимир Дмитренко
0
Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: філателія марки конверт поштівка виставка Григорій Сковорода художня галерея Кременчуцьке товариство філателістів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх