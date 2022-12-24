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Втік з-під вінця, бо любив свободу: у Кременчуці відкрилася виставка, присвячена Григорію Сковороді

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 219

 

Побачити її можна до 26 лютого 2023 року

22 грудня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася Всеукраїнська виставка до 300-річчя з дня народження філософа Григорія Сковороди під назвою «Світ ловив мене... Філософія вільної України». На ній представлено 107 творів 42 митців з різних міст – Кременчука, Горішніх Плавнів, Полтави, Харкова, Козельщини, Кривого Рогу, Івано-Франківська, Києва.

Під час заходу озвучили цікаві факти про Григорія Сковороду:

  • вступив до Києво-Могилянської академії, коли йому було 16 років, але так і не отримав закінченої вищої освіти;
  • оволодів латиною, евритом, грецькою, польською, німецькою, італійською та французькою мовами;
  • грав на сопілці, флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі;
  • привніс в українську культуру жанр байки;
  • писав мішанкою української, церковнослов'янської, російської та латини, широко цитуючи Біблію та концентруючись у своїх роздумах в основному на питаннях етики;
  • як педагог мав власну систему оцінювання – замість звичних балів використовував свою градацію з 20 вироків для учнів (чисто тобі безтолковщина, справжній нездара, нетямкий, гострий, напрочуд гострий та інші), низькі оцінки давав не за брак знань, а тоді, коли учень брався не за свою справу;
  • відомий своєю філософією «сродної праці» (у житті слід робити те, що приносить людині радість і щастя);
  • спав всього 4 години на добу після заходу сонця;
  • дотримувався вегетаріанської дієти;
  • не мав дому, сім'ї, постійного доходу, жив то в одних знайомих, то в інших, носив все майно з собою;
  • із храму, де мало відбутися його вінчання, він втік, бо його любов до свободи виявилася сильнішою;
  • екстраординарно помер (у день своєї смерті покликав друзів, провів з ними весело час, потім викопав собі могилу у садку, у хаті переодягнувся у чистий одяг, ліг і заснув вічним сном);
  • заповідав, аби на його могилі поставили не хреста, а камінь з написом «Світ ловив мене, та не впіймав».

Директорка галереї Оксана Бойко нагадала, що 7 травня Національний літературно-меморіальний музей у селі Сковородинівці Харківської області розбомбили рашисти. Але статуя Григорія Савича вистояла, символізуючи незламність його ідей та як символ незнищенності української ідентичності.

Автор фото – Сергій Козлов, травень 2022 року

Директорка музею надіслала до Кременчука листа:

У малій залі можна ознайомитися з цікавою інформацією про філософа від Інституту національної пам'яті:


Учасники народного театру «Арлекін» прочитали повчальні байки Сковороди та поставили виставу-розповідь про його біографію:

Під час відкриття відвідувачам галереї продемонстрували фільм «Мудрість небесного сувою» від дитячого об'єднання «Армія добра». Під час його створення відштовхнулися від картини, на якій були написані вислови Григорія Сковороди. Вислови віддали хлопцям і кожен вибрав той, що йому до душі, і написав маленький твір. На основі цих творів і зняли фільм. Його представили у Києві на Всеукраїнському форумі лідерів учнівського самоврядування. Відео кременчужан було заключним у показі – його залишили на фінал.

В експозиції «Світ ловив мене... Філософія вільної України» центральну роль відіграють роботи, присвячені саме Григорію Сковороді, але є картини іншої тематики.

Побачити виставку можна буде до 26 лютого у галереї на вулиці Коцюбинського, 4.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: виставка галерея Григорій Сковорода картини
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