Втік з-під вінця, бо любив свободу: у Кременчуці відкрилася виставка, присвячена Григорію Сковороді

22 грудня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася Всеукраїнська виставка до 300-річчя з дня народження філософа Григорія Сковороди під назвою «Світ ловив мене... Філософія вільної України». На ній представлено 107 творів 42 митців з різних міст – Кременчука, Горішніх Плавнів, Полтави, Харкова, Козельщини, Кривого Рогу, Івано-Франківська, Києва.
Під час заходу озвучили цікаві факти про Григорія Сковороду:
Директорка галереї Оксана Бойко нагадала, що 7 травня Національний літературно-меморіальний музей у селі Сковородинівці Харківської області розбомбили рашисти. Але статуя Григорія Савича вистояла, символізуючи незламність його ідей та як символ незнищенності української ідентичності.
Автор фото – Сергій Козлов, травень 2022 року
Директорка музею надіслала до Кременчука листа:
У малій залі можна ознайомитися з цікавою інформацією про філософа від Інституту національної пам'яті:
Учасники народного театру «Арлекін» прочитали повчальні байки Сковороди та поставили виставу-розповідь про його біографію:
Під час відкриття відвідувачам галереї продемонстрували фільм «Мудрість небесного сувою» від дитячого об'єднання «Армія добра». Під час його створення відштовхнулися від картини, на якій були написані вислови Григорія Сковороди. Вислови віддали хлопцям і кожен вибрав той, що йому до душі, і написав маленький твір. На основі цих творів і зняли фільм. Його представили у Києві на Всеукраїнському форумі лідерів учнівського самоврядування. Відео кременчужан було заключним у показі – його залишили на фінал.
В експозиції «Світ ловив мене... Філософія вільної України» центральну роль відіграють роботи, присвячені саме Григорію Сковороді, але є картини іншої тематики.
Побачити виставку можна буде до 26 лютого у галереї на вулиці Коцюбинського, 4.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер