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Кременчук, Освіта, Полтавщина

На Кременчуччині відкрили перший в області Хаб Доброчесності

Сьогодні, 19:46 Переглядів: 154

 

Діє він при опорному закладі «Омельницький ліцей»

Сьогодні, 14 травня, на базі опорного закладу «Омельницький ліцей» у Кременчуцькому районі відкрили перший в області Хаб Доброчесності. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відкриття відбулося у рамках освітнього форуму «Культура доброчесності в освітньому менеджменті як ключ до якісної освіти: від принципів до практики» за сприяння Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА, Офісу Доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції та Полтавської академії неперервної освіти.

 

Відвідали Омельницький ліцей заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко, заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко, директор обласного Департаменту освіти і науки Євген Кончаковський, освітяни області.

Також під час заходу підвели підсумки обласного конкурсу на кращий дизайн поштової марки «Сила Доброчесності» та вручили нагороду юній художниці із Кременчука Яніні Базавлук, яка посіла друге місце у конкурсі.

 

Малюнок Яніни надрукували на лімітованому конверті. Його погасили учора, 13 травня, у приміщенні головного поштамту Кременчука.

Антон Чубенко розповів, що відкриття такого Хабу на Полтавщині є знаковою подією для обміну досвідом та аналізу основних моментів щодо боротьби з можливими проявами корупції в освітній сфері.

Учням це допоможе дізнатись, що таке доброчесність, у чому її цінність. Вчителям — знати власні права та застосовувати антикорупційні навички в роботі. Шкільним адміністраціям — вміти виявляти корупційні ризики в закладах освіти та запобігати їм. Батькам — стати партнерами для педагогів задля забезпечення прозорого і безпечного шкільного середовища, — доповнив Антон Чубенко.

Нагадаємо, учора журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали урочисте погашення конверта із малюнком Яніни Базавлук.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: хаб Омельник ліцей відкриття
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