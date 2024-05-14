Працівники «АвтоКрАЗ» скаржаться на затримку зарплат: що відомо

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Що каже керівництво підприємства, огляд статків гендиректорів та що передбачається за порушення строків виплат — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»

У травні «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що працівникам компанії «АвтоКрАЗ» вже протягом кількох місяців затримують виплати заробітної плати. За словами робітника підприємства Павла (ім’я чоловіка змінене), востаннє він отримував зарплату за березень, її виплатили 13 травня.

На заводі лише «годують обіцянками» і відтерміновують виплати, розповідає Павло. Він додає, що така затримка прослідковується по всьому підприємству і була не лише навесні — аналогічна ситуація склалась у вересні-жовтні 2023 року. Ще одна робітниця «АвтоКрАЗ» раніше зазначала ТЪ, що останні виплати були у березні (станом на 9 травня).

Що кажуть на підприємстві

Новий генеральний директор кременчуцького автомобільного заводу Володимир Носов заявив, що він не може прокоментувати цю ситуацію. На питання про те, хто на підприємстві може розповісти про затримку виплат, відповів, що «ніхто не зміг би».

Що відомо про відчуження КрАЗ

На початку листопада 2022 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшов у власність держави. Раніше підприємство входило у групу «Фінанси та Кредит» екснардепа від Кременчука та Горішніх Плавнів Костянтина Жеваго.

В уряді пояснили, що продукція, яку виготовляють підприємства, зокрема і кременчуцький АвтоКрАЗ, необхідна для Збройних сил та енергетичного сектору.

У повідомленні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зазначено, що компанії, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Роботу підприємств, які не функціонували, відновлять, а працівники повернуться до виробничого процесу, пообіцяли в уряді.

У грудні 2022 року новим генеральним директором заводу «АвтоКрАЗ» замість Романа Черняка став Володимир Носов. Роман Черняк обіймав цю посаду з 2012 року.

Квартира у Кіпрі, мільйонні подарунки та зарплата. Огляд статків генеральних директорів за 2022-2023 роки

Володимир Носов подав декларації за 2022 та 2023 роки. Як членів своєї родини нинішній гендиректор підприємства вказав дружину Тетяну Носову та дочку Наталію Носову.

Фото: uscc.ua

З нерухомості він задекларував квартиру у Харкові, якою володіє разом з дружиною (1999 рік), та ще дві у Києві — свою і Тетяни Носової (2004 та 2010 роки).

У 2022 році Володимир Носов придбав гараж у столиці за 283 тис. грн. З 2023 року посадовець орендує квартиру у Кременчуці, яка належить «АвтоКрАЗ».

З червня 2022 року дружина і донька Володимира Носова мали право на користування квартирою в Кіпрі. З вересня минулого року сім’я Носових стала орендувати там житлову нерухомість.

Як зазначають на одному з українських сервісних порталів для туристів, станом на 2023 рік оренда однокімнатної квартири в центрі великого міста в середньому коштувала €730 на місяць, а на околицях — від 600 євро/місяць. За квартиру з більшою житловою площею брали від €1200 до €1500 на місяць.

У 2018 році Володимир Носов став власником Subaru OUTBACK 2018 року випуску. На початку грудня 2023 року Тетяна Носова орендувала в Кіпрі NISSAN NOTE. Рік випуску машини у декларації не вказана.

У 2023 році заробітна плата Володимира Носова, як генерального директора держпідприємства, склала 907 тисяч 950 гривень. Дружина Тетяна Носова отримала 585 тисяч гривень, як дохід від відчуження рухомого майна, та майже 7 мільйонів гривень у подарунок від Миколи Носова, ймовірно, родича чоловіка.

Звідки такі статки на подарунки у Миколи Носова «Телеграф» не може вказати. За даними відкритих джерел, чоловік не володіє бізнесом, який міг би пояснити розмір грошових подарунків.

У 2023 році Володимир Носов у готівці тримав 15 тисяч гривень, понад 7 тисяч доларів та 120 швейцарських франків. Своєю чергою Тетяна Носова має готівкою понад 13 тисяч доларів, 650 євро та 465 фунтів стерлінгів.

На банківських рахунках Володимир Носов тримає понад 200 тисяч гривень, понад 5 тисяч доларів і 13 тисяч доларів у брокерській установі. Тетяна Носова — понад 190 тисяч гривень, понад 200 тисяч доларів та понад 6 тисяч євро.

Роман Черняк має декларацію лише за 2022 рік. Як членів своєї родини він вказав дружину Ганну Черняк та доньку Олександру Черняк.

З нерухомості ексгендиректор задекларував квартиру дружини в Полтаві. У ще одній задекларованій квартирі в Полтаві Ганна Черняк має частку. В обласному центрі ексдиректор з 2020 року будує будинок, житловою площею 224,5 м².

У 2019 році Ганна Черняк стала власницею PEUGEOT 3008 2019 року випуску.

У 2022 році зарплата Романа Черняка на посаді генерального директора «АвтоКрАЗ» склала понад 4,6 млн грн. У готівці він тримав 3 млн грн, 30 тисяч євро та 70 тисяч доларів. Ганна Черняк готівкою мала 500 тисяч гривень.

На банківському рахунку колишній директор тримав понад 1,1 млн гривень, на рахунках дружини загалом було понад 400 тисяч гривень.

Чим загрожує затримка зарплати

У східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці кажуть, що за порушення строків виплати заробітної плати чи її виплату не в повному обсязі для роботодавців передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.