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Кременчук

На «АвтоКрАЗ» призначили нового генерального директора

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 375

 Ним став Володимир Носов

Новим генеральним директором заводу «АвтоКрАЗ» замість Романа Черняка став Володимир Носов. Про це пише Ліга.Бізнес із посиланням на дані аналітичного сервісу Contr Agent.

Носов обійняв посаду керівника підприємства з 7 грудня 2022 року.

Зазначається, що людина з таким самим ПІБ у 2012-2017 роках була директором ПрАТ «Укрсталь Конструкція», що належить Олені Гайдук, дружині колишнього секретаря РНБО та одного з засновників корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Віталія Гайдука.

Нагадаємо, держава, яка 6 листопада отримала всі акції ПрАТ «АвтоКрАЗ», готувалася ввести своїх представників у наглядові ради товариства. Відповідне рішення 6 грудня 2022 року ухвалила Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Сам текст рішення станом на 12 грудня на сайті відсутній.
Рішення про передачу державі «АвтоКрАЗ» та ще чотирьох приватних компаній, у тому числі «Укртатнафта», було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Воно необхідне для забезпечення нагальних потреб сектору оборони.

«АвтоКрАЗ» – найбільший в Україні виробник великовантажних вантажівок – цивільних і військових. Компанії належить Кременчуцький автомобільний завод, який входить у групу «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. З 2019 року «АвтоКрАЗ» перебуває у стані банкрутства.

За 2020 рік компанія отримала майже 1,3 млрд грн чистого збитку за виторгу – 101,7 млн грн.

Підприємство має понад 9,2 млрд грн фінансових зобов`язань. «АвтоКрАЗ» може виготовляти понад 30 різних моделей вантажних автомобілів.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: АвтоКрАЗ
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