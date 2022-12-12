На «АвтоКрАЗ» призначили нового генерального директора

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 375

Новим генеральним директором заводу «АвтоКрАЗ» замість Романа Черняка став Володимир Носов. Про це пише Ліга.Бізнес із посиланням на дані аналітичного сервісу Contr Agent.

Носов обійняв посаду керівника підприємства з 7 грудня 2022 року.

Зазначається, що людина з таким самим ПІБ у 2012-2017 роках була директором ПрАТ «Укрсталь Конструкція», що належить Олені Гайдук, дружині колишнього секретаря РНБО та одного з засновників корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Віталія Гайдука.

Нагадаємо, держава, яка 6 листопада отримала всі акції ПрАТ «АвтоКрАЗ», готувалася ввести своїх представників у наглядові ради товариства. Відповідне рішення 6 грудня 2022 року ухвалила Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Сам текст рішення станом на 12 грудня на сайті відсутній.

Рішення про передачу державі «АвтоКрАЗ» та ще чотирьох приватних компаній, у тому числі «Укртатнафта», було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Воно необхідне для забезпечення нагальних потреб сектору оборони.

«АвтоКрАЗ» – найбільший в Україні виробник великовантажних вантажівок – цивільних і військових. Компанії належить Кременчуцький автомобільний завод, який входить у групу «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. З 2019 року «АвтоКрАЗ» перебуває у стані банкрутства.

За 2020 рік компанія отримала майже 1,3 млрд грн чистого збитку за виторгу – 101,7 млн грн.

Підприємство має понад 9,2 млрд грн фінансових зобов`язань. «АвтоКрАЗ» може виготовляти понад 30 різних моделей вантажних автомобілів.