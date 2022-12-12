На Молодіжному п'яний керманич злетів з дороги

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Очевидці у соцмережах писали, що автівка застрягла у багнюці

Сьогодні, 12 грудня, на Молодіжному автівка злетіла з дороги. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

Близько 14.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху на проспекті Лесі Українки. На місці події патрульні з’ясували, що 38-річний водій ВАЗу 2101 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Очевидці у соцмережах писали, що автівка застрягла у багнюці.

Охоронці порядку помітили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду — 2.50 проміле алкоголю. З результатом чоловік погодився.

На водія інспектори склали протокол за ст. 130 (Керування автомобілем в стані сп'яніння) КУпАП.