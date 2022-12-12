З 1 грудня управління соціального захисту займається виключно переселенцями

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 207

Починаючи з 1 грудня управління соціального захисту передало всі справи по нарахуванню пільг і субсидій на пенсійний фонд України та буде займатися виключно внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Хвилюватися немає підстав, бази передані пенсійному фонду в повному обсязі, тому нарахування пільговим категоріям будуть в цьому і наступному місяці проведені відповідно до плану, — заявив Олег Лєднік.

У кінці грудня управління соціального захисту буде перенесено в будівлю кременчуцької районної ради, по вулиці Соборна 14/23.

На даний час скорочення робітників управління соціального захисту не очікується.

Нагадаємо, що з 1 грудня субсидії призначатиме Пенсійний фонд України.