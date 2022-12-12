З 1 грудня управління соціального захисту займається виключно переселенцями

Починаючи з 1 грудня управління соціального захисту передало всі справи по нарахуванню пільг і субсидій на пенсійний фонд України та буде займатися виключно внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
У кінці грудня управління соціального захисту буде перенесено в будівлю кременчуцької районної ради, по вулиці Соборна 14/23.
На даний час скорочення робітників управління соціального захисту не очікується.
Нагадаємо, що з 1 грудня субсидії призначатиме Пенсійний фонд України.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер