Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 15 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- пров. Івана Приходька, 3-24;
- вул. Івана Франка, 4-20;
- вул. Революціонерів, 7-32/1А;
- пров. Революціонерів, 3-8;
- вул. Республіканська, 2-107;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Максима Кривоноса, 26-40;
- вул. Паризька, 14/35;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1-20/26;
- пров. Ударний, 1;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- вул. Заводська, 1-40;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Василя Стуса, 42-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Бородінський, 1-33;
- пров. Грузинський,3-9/20;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- туп. Космонавтів, 1, 2;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Кавалерійська, 2;
- пров. Сергія Петренка, 1-215;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1, 2, 3, 4;
- вул. Макаренка, 1-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2-24;
- пров. Тополевий, 14, 20;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
- вул. Єгорова, 2;
- пров. Івана Приходька, 3-24;
- вул. Івана Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- пров. Революціонерів, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. Ушинського, 1-14;
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художнній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
- вул. Макаренка, 51-61;
- вул. Ковальська, 26-39;
- пров. Передовий, 3-14;
- 1-й Ливарний, 11, 13;
- вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
- вул. Дніпровська, 1-28;
- пров. Дніпровський, 7-18;
- пров. Максима Рильского, 5-11;
- вул. Білецьківська, 1-34;
- вул. Ак. Герасимовича, 53-84А;
- вул. В. Стуса, 18-46;
- вул. Г. Чуркіна, 2-38;
- вул. І. Миколайчука, 3-23/19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Л-та Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- вул. Олександріївська, 41/2;
- вул. П. Орлика, 6/21-11/37;
- вул. Різдвяна, 18Б;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- пров. В. Стуса, 2, 2А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- пров. Грузинський, 11-27;
- пров. Космічний, 3-19;
- пров. Л-ря Самойловича, 3-93;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- пров. П. Орлика, 2/53-24;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- пр. Л-ря Самойловича, 2-17.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Проліскова, 5, 11;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- вул. Київська, 24, 36;
- вул. Київська, 32-42.
З 8.00 до 20.00
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