Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 15 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38-20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-86;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • пров. Івана Приходька, 3-24;
  • вул. Івана Франка, 4-20;
  • вул. Революціонерів, 7-32/1А;
  • пров. Революціонерів, 3-8;
  • вул. Республіканська, 2-107;
  • вул. Карпенка-Карого, 22-60;
  • вул. Кохнівська, 44-62;
  • пров. Кохнівський, 3, 3А;
  • пров. Межовий, 1-30;
  • вул. Салганна, 4-65;
  • вул. Івана Багряного, 1/39;
  • вул. Івана Дзюби, 3-36;
  • вул. Максима Кривоноса, 26-40;
  • вул. Паризька, 14/35;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • вул. Рєпіна, 1-20/26;
  • пров. Ударний, 1;
  • пров. Вагонобудівний, 7-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5-24/35;
  • вул. Заводська, 1-40;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Василя Стуса, 42-64;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-44;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. Бородінський, 1-33;
  • пров. Грузинський,3-9/20;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • туп. Космонавтів, 1, 2;
  • туп. Пилипа Орлика, 3А;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-215;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1, 2, 3, 4;
  • вул. Макаренка, 1-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2-24;
  • пров. Тополевий, 14, 20;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Єгорова, 2;
  • пров. Івана Приходька, 3-24;
  • вул. Івана Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • пров. Революціонерів, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. Ушинського, 1-14;
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художнній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
  • вул. Макаренка, 51-61;
  • вул. Ковальська, 26-39;
  • пров. Передовий, 3-14;
  • 1-й Ливарний, 11, 13;
  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
  • вул. Дніпровська, 1-28;
  • пров. Дніпровський, 7-18;
  • пров. Максима Рильского, 5-11;
  • вул. Білецьківська, 1-34;
  • вул. Ак. Герасимовича, 53-84А;
  • вул. В. Стуса, 18-46;
  • вул. Г. Чуркіна, 2-38;
  • вул. І. Миколайчука, 3-23/19;
  • вул. Космонавтів, 19/14-86;
  • вул. Л-та Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • вул. Небесної Сотні, 31-39;
  • вул. Олександріївська, 41/2;
  • вул. П. Орлика, 6/21-11/37;
  • вул. Різдвяна, 18Б;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • пров. В. Стуса, 2, 2А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • пров. Л-ря Самойловича, 3-93;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • пров. П. Орлика, 2/53-24;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
  • туп. Самойлівський, 2-6;
  • пр. Л-ря Самойловича, 2-17.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Проліскова, 5, 11;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Київська, 24, 36;
  • вул. Київська, 32-42.

З 8.00 до 20.00

  • с. Соснівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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