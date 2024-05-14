На Полтавщині застосували графік аварійного відключення електроенергії (доповнено)

Вчора, 21:47 Переглядів: 581

Сьогодні, 14 травня, о 21.09 на Полтавщині застосували спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляють у пресслужбі Полтаваобленерго.

Обсяг розвантаження по системі становить 30 МВт. Скільки по часу триватимуть аварійні відключення, наразі невідомо.

Також подібні графіки ввели у Львівській, Сумській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській та Дніпропетровській обаостях.

Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

Доповнено:

У пресслужбі Укренерго повідомляють, що аварійні відклчення діють по усіх регіонах України. Орієнтовний час відключень — з 21.00 до 24.00.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.

Доповнено:

Начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі повідомив, що наразі в області без світла перебувають 43,8 тис. побутових споживачів і 2,7 тис. юридичних.