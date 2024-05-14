Сьогодні, 14 травня, о 21.09 на Полтавщині застосували спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляють у пресслужбі Полтаваобленерго.
Обсяг розвантаження по системі становить 30 МВт. Скільки по часу триватимуть аварійні відключення, наразі невідомо.
Також подібні графіки ввели у Львівській, Сумській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській та Дніпропетровській обаостях.
Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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У пресслужбі Укренерго повідомляють, що аварійні відклчення діють по усіх регіонах України. Орієнтовний час відключень — з 21.00 до 24.00.
Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби — з 00:00 до 24:00.
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Начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі повідомив, що наразі в області без світла перебувають 43,8 тис. побутових споживачів і 2,7 тис. юридичних.
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