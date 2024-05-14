Юні актори лялькового театру, серед яких діти з інвалідністю, готуються підкорити Литву

Вчора, 22:01 Переглядів: 119

В «Оселі добра та радості» Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України кипить підготовка до важливої події. Юні актори лялькового театру, серед яких дітки й дорослі з синдромом Дауна, аутизмом, готуються до поїздки у Литву, де покажуть дві казки: литовську «Три сестри» й українську «Заяча хатинка».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував на репетиції лялькового театру та поспілкувався з акторами та їх батьками. Всі вони трошки хвилюються, але дуже чекають майбутньої події. Тому й вкладають у свою роботу вміння, талант й намагаються як можна краще виступити перед глядачами.

На репетиції присутні не тільки актори, але й їхні батьки та інші вихованці «Оселі» — це є частиною єднання. Тут панує атмосфера дружби, підтримки й взаєморозуміння.

— На початку заняття ми провели розминку, повторили скоромовки й потім перейшли до повторення ролі у спектаклі. Казка «Три сестри» досить непроста. По-перше, постанова триває 45 хвилин — це повноцінна постанова, за якою стоїть велика робота акторів. Треба вивчити багато тексту. Не зважаючи на те, що майже всі наші артисти мають проблеми з мовленням, всі вони досить легко впоралися з великим об’ємом тексту, який треба було вивчити. Це спільна заслуга дітей, батьків й педагогів! По-друге, всі персонажі дуже різнопланові. Спочатку ми познайомилися з казкою, з персонажами, з їх характерами. Потім без суперечок, цілком самостійно актори обрали для себе ролі, — розповіла керівниця театру, працівниця позашкільного закладу освіти «Академія майбутнього» Валентина Ржегак.

Поки діти репетують з тими ляльками, ширмою та декораціями, які зроблені власними руками тих, хто відвідує заклад. Але днями в «Оселю» завітають гості з Алітусу, які привезуть з собою подарунки й ляльок, які зробила литовська майстриня.

— Для «знайомства» з новими ляльками теж потрібен час, але наші актори всі дуже талановиті й старанні, тому ми не хвилюємось — вони впораються! — підкреслює пані Валентина.

Акторка лялькового театру Сабіна Агаєва каже, що завжди мріяла займатися театральним мистецтвом, тому дуже зраділа, коли в «Оселі добра і радості» почав діяти театр ляльок. Вона відразу стала його учасницею, вже неодноразово дівчина виступала перед глядачами в Кременчуці, Полтаві й дуже радіє можливості побувати в Литві.

— Це мені надасть ще більше впевненості в своїх можливостях! Я дуже люблю театр, люблю розповідати вірші, люблю вишивати. Я сама прочитала книгу Павла Загребельного «Роксолана» й дуже прониклася долею головної героїні. А ще з 2013 року я повністю перейшла на рідну мову, тому тепер розмовляю тільки українською, — поділилася Сабіна.

Не менш талановитий Михайло Каплуновський теж поділився своїми очікуваннями від майбутньої подорожі. Хлопець мріє завести нових друзів, яким він з радістю подарую вірш про Україну, який щойно вивчив й продекламував всім присутнім на репетиції.

Ще одна акторка Нара Симонян каже, що для кожного, хто грає в театрі ляльок, відвідування Литви — важливий крок для подальшого розвитку.

— Ми покажемо все, що вміємо! Нас чекає діва виступи: в алітуському театрі ляльок, а також в столичному центрі дітей та молоді. Це велика відповідальність! — поділилася дівчина.

Керівник Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник зазначає, що майбутня поїздка дуже важлива не тільки для організації, але й для обох країн.

— У нас заплановані різні зустрічі, радіо й телеефіри, а це ще одна нагода нагадати про події в Україні, розповісти, в яких умовах ми живемо, а також закріпити наші дружні зв’язки на культурному, соціальному, гуманітарному напрямках, — підкреслив Андрій Васильович.

Він також розповів, що дорога до Алітуса і назад коштує 184 тисячі гривень.

— В Литві нас приймають наші литовські друзі. Але витрати на дорогу та інші лежать на нас та на батьках учасників театру. Ми зібрали вже 110 тисяч гривень, але цього не достатньо. Кожні 50 чи 100 гривень допоможуть нам здійснити проєкт, до якого дітки готувалися пів року, — сказав пан Андрій.

Підтримати акторів можна, перерахувавши можливу суму на корпоративну картку Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» в Приватбанку 5169335104561457.





Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Оселя добра й радості» — місце, де панує любов і турбота про людей з інвалідністю.

А також про те, що Литовські гості завітали в «Оселю добра і радості» у Кременчуці.