Юні актори лялькового театру, серед яких діти з інвалідністю, готуються підкорити Литву

Десятеро учасників театру з батьками представлять литовській публіці дві казки: українську та литовську
В «Оселі добра та радості» Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України кипить підготовка до важливої події. Юні актори лялькового театру, серед яких дітки й дорослі з синдромом Дауна, аутизмом, готуються до поїздки у Литву, де покажуть дві казки: литовську «Три сестри» й українську «Заяча хатинка».
«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував на репетиції лялькового театру та поспілкувався з акторами та їх батьками. Всі вони трошки хвилюються, але дуже чекають майбутньої події. Тому й вкладають у свою роботу вміння, талант й намагаються як можна краще виступити перед глядачами.
На репетиції присутні не тільки актори, але й їхні батьки та інші вихованці «Оселі» — це є частиною єднання. Тут панує атмосфера дружби, підтримки й взаєморозуміння.
Поки діти репетують з тими ляльками, ширмою та декораціями, які зроблені власними руками тих, хто відвідує заклад. Але днями в «Оселю» завітають гості з Алітусу, які привезуть з собою подарунки й ляльок, які зробила литовська майстриня.
Акторка лялькового театру Сабіна Агаєва каже, що завжди мріяла займатися театральним мистецтвом, тому дуже зраділа, коли в «Оселі добра і радості» почав діяти театр ляльок. Вона відразу стала його учасницею, вже неодноразово дівчина виступала перед глядачами в Кременчуці, Полтаві й дуже радіє можливості побувати в Литві.
Не менш талановитий Михайло Каплуновський теж поділився своїми очікуваннями від майбутньої подорожі. Хлопець мріє завести нових друзів, яким він з радістю подарую вірш про Україну, який щойно вивчив й продекламував всім присутнім на репетиції.
Ще одна акторка Нара Симонян каже, що для кожного, хто грає в театрі ляльок, відвідування Литви — важливий крок для подальшого розвитку.
Керівник Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник зазначає, що майбутня поїздка дуже важлива не тільки для організації, але й для обох країн.
Він також розповів, що дорога до Алітуса і назад коштує 184 тисячі гривень.
Підтримати акторів можна, перерахувавши можливу суму на корпоративну картку Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» в Приватбанку 5169335104561457.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Оселя добра й радості» — місце, де панує любов і турбота про людей з інвалідністю.
А також про те, що Литовські гості завітали в «Оселю добра і радості» у Кременчуці.
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