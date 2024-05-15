Суд арештував квартиру завідувачки кафедри полтавського вишу, яку звинувачують у хабарництві

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

Жінка разом з асистенткою кафедри та старостою групи збирала зі студентів гроші за успішну здачу випускного іспиту та захист кваліфікаційних робіт

Суд наклав арешт на квартиру голови екзаменаційної комісії, завідувачки кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за хабар. Про це стало відомо з ухвали Октябрського райсуду міста Полтави від 10 травня.

У матеріалах справи зазначено, що на посаді завідувачки кафедри обвинувачена працювала із березня 2023 року, а у листопаді її призначили головою екзаменаційної комісії на захисті магістерських робіт студентів факультету психології та соціальної роботи за спеціальністю 053 Психологія.

За посередництва підлеглої асистентки кафедри, яка була також і старостою однієї з магістерських груп, та старости іншої випускної групи, жінка запропонувала студентам успішно скласти екзамен та захистити магістерську. За це студенти мали заплатити від 1000 до 2000 гривень.

Староста зібрала у 13 студентів 29 тис. 127 грн та передала їх асистентці кафедри, а та у свою чергу — завідувачці. Ще 9500 грн зібрала у 7-ми студентів своєї групи староста-асистентка.

Після цього обвинувачена голова екзаменаційної комісії передала старостам груп білети з питаннями, а безпосередньо у дні проведення екзаменів розклала білети так, щоб студенти знали, де який лежить. Також після успішної здачі випускного екзамену усі студенти захистили і магістерські роботи.

Правоохоронці обвинувачують завідувачку кафедри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає ув'язнення терміном до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі суд наклав арешт на квартиру жінки задля забезпечення збереження речових доказів.