На Полтавщині відкрився п'ятий рекрутинговий центр

На Полтавщині відкрився п’ятий в області рекрутинговий центр. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Працюватиме він на базі Центру надання адміністративних послуг у Лубнах.
Раніше такі рекрутингові центри уже відкрилися у Полтаві, Кременчуці, Полтавському районі та Миргороді.
Усю детальну інформацію щодо роботи центрів можна дізнатися за телефонами:
Філіп Пронін назвав рекрутингові центри територією для добровільного та свідомого вибору людини свого місця у захисті держави.
Нагадаємо, журналісти Телеграфа побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.
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