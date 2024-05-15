На Полтавщині відкрився п'ятий рекрутинговий центр

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Працює він на базі Центру надання адміністративних послуг у Лубнах

На Полтавщині відкрився п’ятий в області рекрутинговий центр. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Працюватиме він на базі Центру надання адміністративних послуг у Лубнах.

— Рекрутери допомагають охочим долучитися до Сил оборони України. Підбирають актуальні вакансії відповідно до кваліфікації та побажань. Важливо, що людина може самостійно обрати посаду у війську, — прокоментував відкриття центру очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Раніше такі рекрутингові центри уже відкрилися у Полтаві, Кременчуці, Полтавському районі та Миргороді.

Усю детальну інформацію щодо роботи центрів можна дізнатися за телефонами:

Полтава — 0951865360;

Кременчук — 0661715429;

Полтавський район — 0950351937;

Миргород — 0669340736;

Лубни — 0668982461.

Філіп Пронін назвав рекрутингові центри територією для добровільного та свідомого вибору людини свого місця у захисті держави.

Нагадаємо, журналісти Телеграфа побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.



