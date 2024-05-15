15 травня, з 6.42, на Полтавщині застосували графік аварійних відключень електроенергії для 1-3 черги. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Полтаваобленерго».
Графік ввели за розпорядженням НЕК «Укренерго», додали на підприємстві.
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Станом на 10.00 ГАВ скасували, але ввели графік обмеження потужності (ГОП) для підприємств у повному обсязі — 5 черг.
Нагадаємо, ГАВ застосували також ввечері 14 травня через дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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