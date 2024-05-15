Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці хочуть відремонтувати пункт утримання безпритульних тварин

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 147

Там мають покласти тротуарну плитку, замінити жолоб і колектор для приймання стічних вод

У комунальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук» хочуть зробити капітальний ремонт пункту тимчасового утримання безпритульних тварин. Орієнтовна сума робіт складає 328 тисяч гривень. Про це стало відомо з оприлюдненого проєкту рішення на сайті Кременчуцької міської ради 14 травня.

У пояснювальній записці розповіли, що пункт нині потребує поточного ремонту — там мають покласти тротуарну плитку, замінити жолоб і колектор для приймання стічних вод. 

— Стан зливової каналізації незадовільний. Застій води та відходів життєдіяльності тварин призводить до порушення гігієнічних вимог та правил, — йдеться у повідомленні. 

За словами підприємства, ремонт покращить та оптимізує працю робітників в пункті тимчасового утримання тварин та поліпшить умови перебування тварин. 

Фінансування проєкту депутати розглянуть на сесії міської ради.

Нагадаємо, у 2024 році на утримання безпритульних тварин в пункті тимчасової перетримки з міського бюджету виділяють 11,8 млн грн. На вилов тварин в наступному році піде 4,8 мільйона гривень.

ПО ТЕМІ:

З’явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Чи відповідає вона дійсності?

Вкрала мертву кішку, щоб сфабрикувати фото — Спецсервіс звинувачує свою працівницю у поширенні фейків

Мер Малецький сказав, що у «Спецсервісі» умови кращі, ніж у бомбосховищі мерії

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Спецсервіс-Кременчук безпритульні тварини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх