У Кременчуці хочуть відремонтувати пункт утримання безпритульних тварин

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 147

Там мають покласти тротуарну плитку, замінити жолоб і колектор для приймання стічних вод

У комунальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук» хочуть зробити капітальний ремонт пункту тимчасового утримання безпритульних тварин. Орієнтовна сума робіт складає 328 тисяч гривень. Про це стало відомо з оприлюдненого проєкту рішення на сайті Кременчуцької міської ради 14 травня.

У пояснювальній записці розповіли, що пункт нині потребує поточного ремонту — там мають покласти тротуарну плитку, замінити жолоб і колектор для приймання стічних вод.

— Стан зливової каналізації незадовільний. Застій води та відходів життєдіяльності тварин призводить до порушення гігієнічних вимог та правил, — йдеться у повідомленні.

За словами підприємства, ремонт покращить та оптимізує працю робітників в пункті тимчасового утримання тварин та поліпшить умови перебування тварин.

Фінансування проєкту депутати розглянуть на сесії міської ради.

Нагадаємо, у 2024 році на утримання безпритульних тварин в пункті тимчасової перетримки з міського бюджету виділяють 11,8 млн грн. На вилов тварин в наступному році піде 4,8 мільйона гривень.