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На облаштування модульної котельні у Кременчуці планують витратити майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 141

Роботи підрядник має виконати до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Теплоенерго» планує побудувати новий майданчик для розміщення та підключення газової модульної котельні у Кременчуці. Вартість робіт складає 475 тисяч 130 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали з кременчуцьким товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Котлогаз». Роботи підрядник має виконати до кінця 2024 року. 

За даними Clarity Project, ТОВ  «ВКП «Котлогаз» з 2016 року підписав 54 договори на загальну суму понад 294 млн гривень. 

Нагадаємо, у 2023 році найдорожчою прямою закупівлею у Кременчуці стала реконструкція котельні за 48 млн грн на замовлення комунального підприємства «Теплоенерго». Підряд отримала спеціалізована фірма ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз». Договір на роботи у Prozorro не оприлюднили. Котельня — об’єкт енергетичної інфраструктури, для таких об’єктів передбачені винятки в урядовій постанові про особливості публічних закупівель (тобто можна не проводити торги). Втім, замовник має це обґрунтувати, але він цього не зробив. 

 

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Автор: Телеграф Джерело фото: blockmodul
Теги: котельня
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