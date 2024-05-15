На облаштування модульної котельні у Кременчуці планують витратити майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 141

Комунальне підприємство «Теплоенерго» планує побудувати новий майданчик для розміщення та підключення газової модульної котельні у Кременчуці. Вартість робіт складає 475 тисяч 130 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали з кременчуцьким товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Котлогаз». Роботи підрядник має виконати до кінця 2024 року.

За даними Clarity Project, ТОВ «ВКП «Котлогаз» з 2016 року підписав 54 договори на загальну суму понад 294 млн гривень.

Нагадаємо, у 2023 році найдорожчою прямою закупівлею у Кременчуці стала реконструкція котельні за 48 млн грн на замовлення комунального підприємства «Теплоенерго». Підряд отримала спеціалізована фірма ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз». Договір на роботи у Prozorro не оприлюднили. Котельня — об’єкт енергетичної інфраструктури, для таких об’єктів передбачені винятки в урядовій постанові про особливості публічних закупівель (тобто можна не проводити торги). Втім, замовник має це обґрунтувати, але він цього не зробив.