На Полтавщині застосували графік обмеження потужності для підприємств

15 травня у Полтавській області для підприємств застосували графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг. Він діятиме до опівночі (00.00). Про це повідомили на телеграм-каналі акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
В обленерго додають, що в разі якщо обмеження для підприємств буде недостатньо, НЕК «Укренерго» застосує графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Нагадаємо, зранку на Полтавщині діяв графік аварійних відключень світла.
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