На Полтавщині застосували графік обмеження потужності для підприємств

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 125

НЕК «Укренерго» може застосувати також ГАВ або ГПВ

15 травня у Полтавській області для підприємств застосували графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг. Він діятиме до опівночі (00.00). Про це повідомили на телеграм-каналі акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

В обленерго додають, що в разі якщо обмеження для підприємств буде недостатньо, НЕК «Укренерго» застосує графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Нагадаємо, зранку на Полтавщині діяв графік аварійних відключень світла.