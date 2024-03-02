Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Допомога від держави. Поліція підозрює жителя Лубен у шахрайстві

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 78

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

Поліція вручила підозру 24-річному жителю Лубен за шахрайство. За даними слідчих, чоловік надавав неправдиві відомості, щоб отримувати допомогу від держави. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.

Поліція встановила, що з березня 2022 року чоловік отримував грошову допомогу від держави, як внутрішньо переміщена особа. Вже з липня 2023 року підозрюваний отримував від держави грошову допомогу у зв’язку з народженням дитини, якої не мав. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. 

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн.

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Depositphotos
Теги: шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх