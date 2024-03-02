Допомога від держави. Поліція підозрює жителя Лубен у шахрайстві

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 78

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

Поліція вручила підозру 24-річному жителю Лубен за шахрайство. За даними слідчих, чоловік надавав неправдиві відомості, щоб отримувати допомогу від держави. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.

Поліція встановила, що з березня 2022 року чоловік отримував грошову допомогу від держави, як внутрішньо переміщена особа. Вже з липня 2023 року підозрюваний отримував від держави грошову допомогу у зв’язку з народженням дитини, якої не мав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн.