Допомога від держави. Поліція підозрює жителя Лубен у шахрайстві

Поліція вручила підозру 24-річному жителю Лубен за шахрайство. За даними слідчих, чоловік надавав неправдиві відомості, щоб отримувати допомогу від держави. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.
Поліція встановила, що з березня 2022 року чоловік отримував грошову допомогу від держави, як внутрішньо переміщена особа. Вже з липня 2023 року підозрюваний отримував від держави грошову допомогу у зв’язку з народженням дитини, якої не мав.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн.
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