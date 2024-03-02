Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Переплата на закупівлі укриттів. Службовій особі сільської ради на Полтавщині оголосили підозру

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 127

 

Робоча група «Прозорість і підзвітність» вже кілька разів порушувала закупівлю модульних укриттів у цій громаді

В рамках досудового розслідування правоохоронці підозрюють службову особу Мачухівської сільської ради правоохоронці у вчиненні кримінальних правопорушень. За даними слідчих, підозрюваний, зловживаючи своїм посадовим становищем, придбав модульні укриття за завищеною вартістю. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 1 березня.

Зазначено, що через закупку укриттів місцевому бюджету Мачухівської громади завдано 1,2 млн грн збитків. Як розповів Філіп Пронін у повідомленні, питання закупівлі двох модульних укриттів для освітніх закладів цієї громади вже кілька разів порушували на засіданнях робочої групи «Прозорість і підзвітність». Тоді фахівці звертали увагу громади на можливі ризики, факти завищення ціни придбаних споруд і порушення строків поставки виробів. 

Нагадаємо, у Кременчуці розірвали договір на ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття. Аналітики виявили, що замовник робіт уклав договір із підрядником поза конкурсом, не маючи на це ніяких підстав. Також у цій справі ще триває комплексна перевірка від «Укрдержбудекспертизи».

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: telegram-канал Філіп Пронін
Теги: укриття Прозорість і підзвітність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх