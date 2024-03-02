Переплата на закупівлі укриттів. Службовій особі сільської ради на Полтавщині оголосили підозру

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 127

Робоча група «Прозорість і підзвітність» вже кілька разів порушувала закупівлю модульних укриттів у цій громаді

В рамках досудового розслідування правоохоронці підозрюють службову особу Мачухівської сільської ради правоохоронці у вчиненні кримінальних правопорушень. За даними слідчих, підозрюваний, зловживаючи своїм посадовим становищем, придбав модульні укриття за завищеною вартістю. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 1 березня.

Зазначено, що через закупку укриттів місцевому бюджету Мачухівської громади завдано 1,2 млн грн збитків. Як розповів Філіп Пронін у повідомленні, питання закупівлі двох модульних укриттів для освітніх закладів цієї громади вже кілька разів порушували на засіданнях робочої групи «Прозорість і підзвітність». Тоді фахівці звертали увагу громади на можливі ризики, факти завищення ціни придбаних споруд і порушення строків поставки виробів.

Нагадаємо, у Кременчуці розірвали договір на ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття. Аналітики виявили, що замовник робіт уклав договір із підрядником поза конкурсом, не маючи на це ніяких підстав. Також у цій справі ще триває комплексна перевірка від «Укрдержбудекспертизи».