Ухилення від мобілізації. На Полтавщині через нещирість чоловіка суд позбавив його волі

22 лютого Пирятинський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. Обвинуваченому присудили 3 роки позбавлення волі. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Як вказано у документах, військово-лікарська комісія у Пирятинській лікарні визнала чоловіка придатним до служби. Після цього він отримав повістку про явку для відправлення до військової частини. Чоловік свідомо проігнорував повістку, тому ухилився від мобілізації, написано у вироку суду.
Попри те, що чоловік визнав свою вину повністю, на думку суду, його каяття було нещирим, оскільки «за час розгляду справи він не вжив жодних дій, спрямованих на усунення скоєного правопорушення».
Нагадаємо, притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє від мобілізації.
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