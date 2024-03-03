Ухилення від мобілізації. На Полтавщині через нещирість чоловіка суд позбавив його волі

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 846

22 лютого Пирятинський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. Обвинуваченому присудили 3 роки позбавлення волі. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як вказано у документах, військово-лікарська комісія у Пирятинській лікарні визнала чоловіка придатним до служби. Після цього він отримав повістку про явку для відправлення до військової частини. Чоловік свідомо проігнорував повістку, тому ухилився від мобілізації, написано у вироку суду.

Попри те, що чоловік визнав свою вину повністю, на думку суду, його каяття було нещирим, оскільки «за час розгляду справи він не вжив жодних дій, спрямованих на усунення скоєного правопорушення».

— Доводи сторони захисту щодо призначення покарання з іспитовим строком не заслуговують на увагу з огляду на таке, — йдеться у вироку суду.

Нагадаємо, притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє від мобілізації.