Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Ухилення від мобілізації. На Полтавщині через нещирість чоловіка суд позбавив його волі

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 846

 

Чоловік свідомо проігнорував повістку

22 лютого Пирятинський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. Обвинуваченому присудили 3 роки позбавлення волі. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як вказано у документах, військово-лікарська комісія у Пирятинській лікарні визнала чоловіка придатним до служби. Після цього він отримав повістку про явку для відправлення до військової частини. Чоловік свідомо проігнорував повістку, тому ухилився від мобілізації, написано у вироку суду.

Попри те, що чоловік визнав свою вину повністю, на думку суду, його каяття було нещирим, оскільки «за час розгляду справи він не вжив жодних дій, спрямованих на усунення скоєного правопорушення». 

— Доводи сторони захисту щодо призначення покарання з іспитовим строком не заслуговують на увагу з огляду на таке, — йдеться у вироку суду.

Нагадаємо, притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє від мобілізації.

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: 24 Канал
Теги: суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх