Вдень 3 березня у квартирі житлового будинку на проспекті Свободи сталась пожежа. Інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердили в пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Деталі події мають надати згодом, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за кілька тижнів у Кременчуцькому районі згоріло понад 7 га сухостою.

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Як розповіли у райуправлінні ДСНС, 3 березня Службі порятунку повідомили про пожежу на балконі квартири на 3-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку на проспекті Свободи.

Зазначено, що через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. У вогні згорілі вживані речі, балконне остеклення, пластикові балконні двері та вікно. Внаслідок пожежі закопчено стіни та стеля.

Працівники ДСНС врятували квартиру від знищення вогнем.

Причина виникнення пожежі встановлюється, прокоментували в ДСНС.