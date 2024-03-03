У Кременчуці на ґрунті ревнощів сталось вбивство: суд виніс вирок

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27 лютого Кременчуцький районний суд виніс вирок місцевому жителю, якого звинувачували у вбивстві людини. На ґрунті ревнощів чоловік зарізав свого сусіда, якого побачив на ліжку разом з жінкою — обвинувачений жив з нею у фактичному шлюбі. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі вказано, що чоловік на момент вбивства був п’яним. Обвинуваченому призначили 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Глобинський районний суд виніс вирок уродженці села Петрівка Глобинської громади за розбещення підлітка, крадіжку техніки та вирощування і зберігання наркотиків.