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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці на ґрунті ревнощів сталось вбивство: суд виніс вирок

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 261

Чоловік на момент вбивства був п’яним

27 лютого Кременчуцький районний суд виніс вирок місцевому жителю, якого звинувачували у вбивстві людини. На ґрунті ревнощів чоловік зарізав свого сусіда, якого побачив на ліжку разом з жінкою — обвинувачений жив з нею у фактичному шлюбі. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі вказано, що чоловік на момент вбивства був п’яним. Обвинуваченому призначили 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Глобинський районний суд виніс вирок уродженці села Петрівка Глобинської громади за розбещення підлітка, крадіжку техніки та вирощування і зберігання наркотиків.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: khreschatyk.news
Теги: вбивство суд
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