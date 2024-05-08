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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 195

 

Це забезпечить додаткові можливості для комплектування ЗСУ та додаткову мотивацію засуджених до виправлення та виконання обов’язку по захисту України

Верховна Рада України ухвалила закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Про це сьогодні, 8 травня, повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він уточнив, що законопроєкт № 11079-1 був ухвалений в цілому 279 голосами народних депутатів. Проти ніхто з нардепів не голосував, а 11 утрималися.

— Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топкорупціонерів, а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування), - написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 10 квітня народні депутати ухвалили за основу законопроєкт № 11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Як повідомляла пресслужба Верховної Ради, прийняття закону «забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань та додаткову мотивацію осіб, засуджених за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України»

Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію раніше досліджував «Кременчуцький Телеграф».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада мобілізація законопроєкт засуджений ЗСУ
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