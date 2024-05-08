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НМТ складатимуть одразу в укриттях. Як на сьогодні триває підготовка до екзамену на Полтавщині

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 451

Кількість закладів в Кременчуці, де проводитимуть екзамени, зменшилась, але в цілому в районі — виросла

Станом на початок травня майже усі заклади освіти, де проводитимуть національний мультипредметний тест, готові. Екзамени діти складатимуть одразу в укриттях. Про це повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко під час візиту до Кременчука 8 травня. 

За його словами, тимчасові екзаменаційні центри (тобто заклади, де проводитимуть екзамени — ред.) наразі перебувають «у задовільному стані». Їх кількість в Кременчуці зменшилась, але в цілому в районі — виросла. Це робиться задля зручності проходження самого екзамену для майбутніх абітурієнтів по всьому району, розповів Чубенко.

Коли розпочнеться НМТ

У 2024 році основна сесія національного мультипредметного тесту буде проводитися з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня, розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

НМТ проводитиметься з 4-х предметів — трьох обов’язкових (українська мова, математика, історія України) та одного на вибір учня. За словами Олега Лєдніка на території Кременчуцького району пропонувалось відкрити 6 тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ).

Нагадаємо, що третього квітня із робочим візитом Кременчук відвідав заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко. Під час інспектування закладів освіти міста посадовець розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що не всі заклади в області готові до тестування на 100%.

У 2024 році для участі в національному мультипредметному тесті на Полтавщині зареєструвалися понад 11 тисяч людей

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: НМТ
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