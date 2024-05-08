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З'явився графік роботи міських кладовищ Кременчука на час проведення поминальних заходів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

11 та 12 травня проїзд територією кладовищ заборонений

Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» оприлюднило графік роботи міських кладовищ на період поминальних заходів:

11 травня 2024 року

  • Проїзд транспорту територією міських кладовищ заборонено через прибирання територій і роботу великогабаритної техніки.

12 травня 2024 року

  • Проїзд транспорту територією міських кладовищ заборонено з метою забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху на кладовищах.

Виняток:

  • Транспортні засоби, що перевозять осіб з інвалідністю I та II групи, за наявності відповідного посвідчення.

Свіштовське кладовище:

  • Курсуватиме транспорт для перевезення відвідувачів до віддалених секторів кладовища за графіком:
    • З центрального входу до кладовища:
      9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
    • З Меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України:
      9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20

Проїзд 11 та 12 травня буде безкоштовним. Також у поминальний день, 12 травня, у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ

Нагадаємо, що у Кременчуці ввели додатковий рейс до Деївського кладовища за маршрутом № 4 «Вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна». Також 10 квітня у Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: СКРП поминальні дні графік роботи Свіштовське кладовище
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