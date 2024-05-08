З'явився графік роботи міських кладовищ Кременчука на час проведення поминальних заходів

11 та 12 травня проїзд територією кладовищ заборонений
Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» оприлюднило графік роботи міських кладовищ на період поминальних заходів:
11 травня 2024 року
- Проїзд транспорту територією міських кладовищ заборонено через прибирання територій і роботу великогабаритної техніки.
12 травня 2024 року
- Проїзд транспорту територією міських кладовищ заборонено з метою забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху на кладовищах.
Виняток:
- Транспортні засоби, що перевозять осіб з інвалідністю I та II групи, за наявності відповідного посвідчення.
Свіштовське кладовище:
- Курсуватиме транспорт для перевезення відвідувачів до віддалених секторів кладовища за графіком:
- З центрального входу до кладовища:
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
- З Меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України:
9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20
Проїзд 11 та 12 травня буде безкоштовним. Також у поминальний день, 12 травня, у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ.
Нагадаємо, що у Кременчуці ввели додатковий рейс до Деївського кладовища за маршрутом № 4 «Вул. А. Герасимовича — вул. Правобережна». Також 10 квітня у Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі.
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