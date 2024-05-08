Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

Хто з пенсіонерів та за яких умов може не платити податок на землю

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 165

 

Пенсіонери за віком мають ще деякі пільги та право безоплатно користуватися певними послугами

Пенсіонери за віком можуть не сплачувати земельний податок. Однак, лише за умови, що їхня земельна ділянка відповідає визначеним лімітам.

Її розмір має не перевищувати:

  • до 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;
  • до 0,10 гектара — для проведення індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,12 гектара — для садівництва;
  • до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;
  • до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;
  • до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;
  • до 2 гектарів — для ведення особистого сільського господарства.

Пенсіонери за віком також можуть безоплатно користуватися всіма видами громадського транспорту (окрім таксі) та приміськими поїздами.

Пенсіонерам також безоплатно надаються певні юридичні послуги — консультацію, захист і представлення інтересів особи у суді.

Деякі пенсіонери можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Йдеться про жителів сільської місцевості, які працювали за певними спеціальностями.  
Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали за наступними спеціальностями: 

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Варто зазначити, що членам сім’ї такого пенсіонера зазначена пільга не надається.

ПО ТЕМІ:

Хто з пенсіонерів має право на надбавки до пенсії: які доплати існують та як їх отримати

Хто має право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг

Пільговикам за комуналку тепер треба сплачувати повністю, а пільги їм виплачують готівкою

0
Автор: Віктор Крук
Теги: пенсіонери пільги плата за землю безоплатно
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх