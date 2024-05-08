Хто з пенсіонерів та за яких умов може не платити податок на землю

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 165

Пенсіонери за віком мають ще деякі пільги та право безоплатно користуватися певними послугами

Пенсіонери за віком можуть не сплачувати земельний податок. Однак, лише за умови, що їхня земельна ділянка відповідає визначеним лімітам.

Її розмір має не перевищувати:

до 0,01 гектара — для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара — для проведення індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара — для садівництва;

до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 2 гектарів — для ведення особистого сільського господарства.

Пенсіонери за віком також можуть безоплатно користуватися всіма видами громадського транспорту (окрім таксі) та приміськими поїздами.

Пенсіонерам також безоплатно надаються певні юридичні послуги — консультацію, захист і представлення інтересів особи у суді.

Деякі пенсіонери можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Йдеться про жителів сільської місцевості, які працювали за певними спеціальностями.

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали за наступними спеціальностями:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Варто зазначити, що членам сім’ї такого пенсіонера зазначена пільга не надається.