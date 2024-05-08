Хто з пенсіонерів та за яких умов може не платити податок на землю

Пенсіонери за віком можуть не сплачувати земельний податок. Однак, лише за умови, що їхня земельна ділянка відповідає визначеним лімітам.
Її розмір має не перевищувати:
Пенсіонери за віком також можуть безоплатно користуватися всіма видами громадського транспорту (окрім таксі) та приміськими поїздами.
Пенсіонерам також безоплатно надаються певні юридичні послуги — консультацію, захист і представлення інтересів особи у суді.
Деякі пенсіонери можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Йдеться про жителів сільської місцевості, які працювали за певними спеціальностями.
Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали за наступними спеціальностями:
Варто зазначити, що членам сім’ї такого пенсіонера зазначена пільга не надається.
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