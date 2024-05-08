Як у Кременчуці їздитиме громадський транспорт у поминальний день: розклад

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 7

У Кременчуці посилять рух громадського транспорту до кладовищ у поминальний день

У поминальний день, 12 травня, у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ. Про це повідомила пресслужба мерії. Відповідно до розпорядження міського голови, автобуси матимуть спеціальні таблички та працюватимуть за наступними графіками: Деївське кладовище: З Раківки:

Маршрути №4 та 2: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Маршрути №4 та 2: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 З центру:

Маршрути №9 та 2В: 8.00 (за наявності пасажирів), 9.00, 10.00, 11.00 Ревівське кладовище: Маршрут №1 та 17:

Курсуватимуть всі автобуси

Курсуватимуть всі автобуси Маршрут №15:

Виконуватимуться рейси до кладовища

Виконуватимуться рейси до кладовища Маршрут №30:

Виконуватимуться рейси від зупинки «вул. Миру» (кінцева): 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40.

Автобуси рухатимуться за своїм звичайним маршрутом до вул. Перемоги, далі з правим поворотом до Ревівського кладовища Кладовище в Малій Кохнівці: Курсуватимуть всі автобуси маршруту №117

Частково будуть залучені автобуси маршруту №28 від вул. Давида Кострова Кладовище у Великій Кохнівці: Курсуватимуть всі автобуси маршруту №3А

Тролейбуси №5А+ та 7 Свіштовське кладовище: Тролейбуси №2, 3Б, 6, 15Б+ та 28А+

Автобус №25

Маршрутки №15, 17 та 3Б Додаткові рейси: У суботу та понеділок (11 та 13 травня) автобуси за маршрутом №4 до Деївського кладовища працюватимуть за графіком: З вул. Правобережна: 9.45

9.45 З Деївського кладовища: 12.30 ПО ТЕМІ:

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