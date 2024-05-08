Як у Кременчуці їздитиме громадський транспорт у поминальний день: розклад

У Кременчуці посилять рух громадського транспорту до кладовищ у поминальний день
У поминальний день, 12 травня, у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ. Про це повідомила пресслужба мерії. Відповідно до розпорядження міського голови, автобуси матимуть спеціальні таблички та працюватимуть за наступними графіками:
Деївське кладовище:
- З Раківки:
Маршрути №4 та 2: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
- З центру:
Маршрути №9 та 2В: 8.00 (за наявності пасажирів), 9.00, 10.00, 11.00
Ревівське кладовище:
- Маршрут №1 та 17:
Курсуватимуть всі автобуси
- Маршрут №15:
Виконуватимуться рейси до кладовища
- Маршрут №30:
Виконуватимуться рейси від зупинки «вул. Миру» (кінцева): 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40.
Автобуси рухатимуться за своїм звичайним маршрутом до вул. Перемоги, далі з правим поворотом до Ревівського кладовища
Кладовище в Малій Кохнівці:
- Курсуватимуть всі автобуси маршруту №117
- Частково будуть залучені автобуси маршруту №28 від вул. Давида Кострова
Кладовище у Великій Кохнівці:
- Курсуватимуть всі автобуси маршруту №3А
- Тролейбуси №5А+ та 7
Свіштовське кладовище:
- Тролейбуси №2, 3Б, 6, 15Б+ та 28А+
- Автобус №25
- Маршрутки №15, 17 та 3Б
Додаткові рейси: У суботу та понеділок (11 та 13 травня) автобуси за маршрутом №4 до Деївського кладовища працюватимуть за графіком:
- З вул. Правобережна: 9.45
- З Деївського кладовища: 12.30
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