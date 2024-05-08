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Як у Кременчуці їздитиме громадський транспорт у поминальний день: розклад

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 7

 

У Кременчуці посилять рух громадського транспорту до кладовищ у поминальний день

У поминальний день, 12 травня, у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ. Про це повідомила пресслужба мерії. Відповідно до розпорядження міського голови, автобуси матимуть спеціальні таблички та працюватимуть за наступними графіками:

Деївське кладовище:

  • З Раківки:
    Маршрути №4 та 2: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
  • З центру:
    Маршрути №9 та 2В: 8.00 (за наявності пасажирів), 9.00, 10.00, 11.00

Ревівське кладовище:

  • Маршрут №1 та 17:
    Курсуватимуть всі автобуси
  • Маршрут №15:
    Виконуватимуться рейси до кладовища
  • Маршрут №30:
    Виконуватимуться рейси від зупинки «вул. Миру» (кінцева): 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40.
    Автобуси рухатимуться за своїм звичайним маршрутом до вул. Перемоги, далі з правим поворотом до Ревівського кладовища

Кладовище в Малій Кохнівці:

  • Курсуватимуть всі автобуси маршруту №117
  • Частково будуть залучені автобуси маршруту №28 від вул. Давида Кострова

Кладовище у Великій Кохнівці:

  • Курсуватимуть всі автобуси маршруту №3А
  • Тролейбуси №5А+ та 7

Свіштовське кладовище:

  • Тролейбуси №2, 3Б, 6, 15Б+ та 28А+
  • Автобус №25
  • Маршрутки №15, 17 та 3Б

Додаткові рейси: У суботу та понеділок (11 та 13 травня) автобуси за маршрутом №4 до Деївського кладовища працюватимуть за графіком:

  • З вул. Правобережна: 9.45
  • З Деївського кладовища: 12.30
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: поминальні дні громадський транспорт
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