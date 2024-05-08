У Чутовому чоловік, виїжджаючи з двору, травмував односельчанку

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7 травня, близько 11.00, на одній із вулиць селища Чутове сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала літня жінка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, Renault Kangoo під керуванням 68-річного місцевого жителя, виїжджаючи з подвір'я заднім ходом, наїхав на 77-річну місцеву мешканку. Жінку ушпиталили з травмами.

Поліція розпочала розслідування обставин інциденту.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що нещодавно у Миргороді водій легковика збив двох 9-річних дівчат.



