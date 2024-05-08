«Світ проспав відродження нацизму — о 5-й ранку 24 лютого 2022 року» — Президент України

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У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Володимир Зеленський назвав РФ «російським фашизмом», нагадав світу, що «коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі», та докорив, зауваживши, що у Гітлера не купували нафту та не йшли до нього на інавгурацію

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він зробив це 8-го травня в селі Ягідне Чернігівської області, щоб «кожен у світі міг зрозуміти, що таке путінська Росія».

— Рашисти загнали й тримали тут у підвалі майже місяць усіх жителів села — усіх 350 людей, всіх дітей — 80 дівчаток і хлопчиків, наймолодшому з яких було півтора місяця. У приміщенні, де було менше метра на людину, без світла, їжі, води, ліків, повітря. Люди спали сидячи, виходили на вулицю лише раз, їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. 10 заручників тут померли — їх заборонили ховати. Ще 17 людей рашисти вбили, — розповів він.

Володимир Зеленський зазначив, що «в будь-якому куточку світу це називають одним словом — нацизм».

— І всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об'єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію, — звернувся він з докором до світової спільноти.

Президент України зауважив, що злочин російських окупантів в селі Ягідне — лише один приклад чисельних злочинів рашистів на українській землі. Але цей приклад такий, що «відображає путінське бачення світу» — «ув’язнити свободу в гетто, в концтабір під назвою «руський мир».

— За тим же сценарієм 80-річної давнини авторства Гітлера, крок за кроком ковтаючи землі інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І єдине питання, яким Путін переймається сьогодні: хто наступний? — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що «світ проспав відродження нацизму — о 5-й ранку 24 лютого 2022 року», і українці сьогодні протидіють відродженню «зла, ім’я якого російський фашизм, скорочено РФ».

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— Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином — нацизм відродився, тільки з новим маркуванням: «Сделано в России», - наголосив Володимир Зеленський.

Він нагадав про фото, яке нещодавно зворушило наше суспільство — чоловік біля могили онука, який загинув на війні.

— Батько цього чоловіка загинув від рук нацистів. Життя його онука забрали російські окупанти. Це лише один із мільйонів прикладів, які ставлять між нацизмом і сучасною Росією знак рівності, — сказав президент.

Він зазначив, що відмінність між гітлерівським нацизмом і путінським нацизмом формальна.

— Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові «Фау» — це «Калібри» й «Кинджали», новий Люфтваффе — МіГи й «Сушки», нова свастика — «зетка», новий «Гітлер’югенд» — «Юнармія». Таких паралелей — десятки, таких наслідувань — сотні. І якщо сучасний Кремль походить на Третій рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичним: у новому Нюрнберзі — в місті Гаазі, - продовжив президент.

Він зауважив, що перелік держав у небезпеці Росія офіційно затвердила у списку «недружніх».

— Красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, — вороги для сучасної Росії, - сказав Володимир Зеленський.

Президент України закликав світ об'єднатися в антипутінську коаліцію й зупинити рашистський фашизм (РФ).

— Тільки об'єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ здатний не словами, а діями зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитися на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам «Ніколи знову!», — завершив своє відеозвернення Володимир Зеленський.

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