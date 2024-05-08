Пішла ввечері з дому і не повернулась. У Кременчуці розшукали 13-річного підлітка

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 819

Вночі 8 травня у Кременчуці правоохоронці розшукали безвісти зниклу 13-річну дівчинку. Дитина пішла з дому ввечері 7 травня та не повернулася, розповіла родичка неповнолітньої. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Повідомлення про зникнення дівчини правоохоронці отримали опівночі 8 травня. За годину місце перебування розшукуваної вдалося встановити. Патрульні поліціянти виявили дівчинку в одному із сусідніх дворів.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер.



