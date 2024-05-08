Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 11 серпня

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 154

Сьогодні, 8 квітня, Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та проведення мобілізації в Україні на чергові 90 днів — до 11 серпня 2024 року.

За відповідні законопроєкти № 11234 та № 11235, які були внесені до парламенту Президентом України проголосували відповідно 339 та 336 народних депутатів. Проти не голосував ніхто, а один нардеп під час голосування по другому законопроєкту утримався.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

В останній раз обидва терміни продовжували на 90 днів у лютому 2024 року — з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

Він також заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.