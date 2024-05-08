Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

На правобережжі Кременчука можливі відключення води: графік

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 454

Всі об’єкти Кременчукводоканалу, розташовані на правобережжі міста, працюватимуть від резервних джерел живлення

Через відключення електропостачання 8 та 9 травня у деяких споживачів, які мешкають на правому березі Кременчука, можливі коливання тиску, погіршення якості питної води та відсутність водопостачання. Про це повідомили у телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний». 

Графік можливих відключень води на правобережжі Кременчука:

  • 8 травня з 13.00 до 17.00
  • 9 травня з 5.00 до 15.00

У повідомленні додають, що через проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Полтаваобленерго» та прогнозованою відсутністю електропостачання всі об’єкти Кременчукводоканалу, розташовані на правобережжі міста, працюватимуть від резервних джерел живлення.

— За додатковою інформацією просимо звертатися до диспетчерської служби підприємства: 067-403-97-86; 050-305-45-71, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Укренерго попередили про можливі відключення електроенергії по всій Україні. 

0
Автор: Телеграф Джерело фото: kyiv.comments.ua
Теги: відключення електроенергії відключення води
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх