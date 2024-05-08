На правобережжі Кременчука можливі відключення води: графік

Всі об’єкти Кременчукводоканалу, розташовані на правобережжі міста, працюватимуть від резервних джерел живлення
Через відключення електропостачання 8 та 9 травня у деяких споживачів, які мешкають на правому березі Кременчука, можливі коливання тиску, погіршення якості питної води та відсутність водопостачання. Про це повідомили у телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».
Графік можливих відключень води на правобережжі Кременчука:
У повідомленні додають, що через проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Полтаваобленерго» та прогнозованою відсутністю електропостачання всі об’єкти Кременчукводоканалу, розташовані на правобережжі міста, працюватимуть від резервних джерел живлення.
Нагадаємо, в Укренерго попередили про можливі відключення електроенергії по всій Україні.
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