На правобережжі Кременчука можливі відключення води: графік

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 454

Всі об’єкти Кременчукводоканалу, розташовані на правобережжі міста, працюватимуть від резервних джерел живлення

Через відключення електропостачання 8 та 9 травня у деяких споживачів, які мешкають на правому березі Кременчука, можливі коливання тиску, погіршення якості питної води та відсутність водопостачання. Про це повідомили у телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Графік можливих відключень води на правобережжі Кременчука:

8 травня з 13.00 до 17.00

9 травня з 5.00 до 15.00

У повідомленні додають, що через проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Полтаваобленерго» та прогнозованою відсутністю електропостачання всі об’єкти Кременчукводоканалу, розташовані на правобережжі міста, працюватимуть від резервних джерел живлення.

— За додатковою інформацією просимо звертатися до диспетчерської служби підприємства: 067-403-97-86; 050-305-45-71, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Укренерго попередили про можливі відключення електроенергії по всій Україні.