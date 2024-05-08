Спортсмени з Полтавщини здобули 12 медалей на чемпіонаті Європи з армрестлінгу в Братиславі

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 155

На чемпіонаті Європи з армрестлінгу, який проходить у Братиславі, вдало виступили спортсмени з Полтавщини. Вони вибороли 12 медалей, про що повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

У другий змагальний день:

1 місце: Софія Китаста

Софія Китаста 2 місце: Євгенія Татарко, Айрат Абдразаков, Дмитро Єременко, Дарина Татарко, Андрій Дендеберя

Євгенія Татарко, Айрат Абдразаков, Дмитро Єременко, Дарина Татарко, Андрій Дендеберя 3 місце: Каріна Мокра, Кароліна Ярина, Вероніка Галаган, Вероніка Гречана

У третій змагальний день:

Ветерани боролися на ліву та праву руку, виборовши 11 медалей: 5 золотих, 4 срібних та 2 бронзові.

Командні результати: