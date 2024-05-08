Спортсмени з Полтавщини здобули 12 медалей на чемпіонаті Європи з армрестлінгу в Братиславі
Сьогодні, 14:25
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Збірна України посіла перше місце серед ветеранів-жінок
На чемпіонаті Європи з армрестлінгу, який проходить у Братиславі, вдало виступили спортсмени з Полтавщини. Вони вибороли 12 медалей, про що повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.
У другий змагальний день:
- 1 місце: Софія Китаста
- 2 місце: Євгенія Татарко, Айрат Абдразаков, Дмитро Єременко, Дарина Татарко, Андрій Дендеберя
- 3 місце: Каріна Мокра, Кароліна Ярина, Вероніка Галаган, Вероніка Гречана
У третій змагальний день:
- Ветерани боролися на ліву та праву руку, виборовши 11 медалей: 5 золотих, 4 срібних та 2 бронзові.
Командні результати:
- Збірна України посіла перше місце серед ветеранів-жінок.
- Лілія Занько з Полтавської області здобула 2 «золота» (ліва та права рука).
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