У Миргороді водій легковика збив двох 9-річних дівчат

Сьогодні, 3 травня, близько 12.45 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, за кермом автомобіля ВАЗ 21043-03 перебував 61-річний водій. Під час руху він зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє 9-річних дівчат. Внаслідок аварії дітей із травмами госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі з'ясовують причини та обставини аварії.
Нагадаємо, днями у селі Суржки на Полтавщині автівка збила велосипедиста.
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