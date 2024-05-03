У Миргороді водій легковика збив двох 9-річних дівчат

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 1 352 Коментарів: 1

Сьогодні, 3 травня, близько 12.45 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля ВАЗ 21043-03 перебував 61-річний водій. Під час руху він зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє 9-річних дівчат. Внаслідок аварії дітей із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями у селі Суржки на Полтавщині автівка збила велосипедиста.



