В Горішніх Плавнях спортсмени визначили володарів Кубка Ferrum з плавання

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 93 Партнерський проєкт

Упродовж трьох днів юні спортсмени змагалися на дистанціях від 50 м до 400 м різними стилями плавання

У Горішньоплавнівській ДЮСШ № 1 провели відкриті весняні змагання з плавання Кубок Ferrum. Упродовж трьох днів учасники змагалися на дистанціях від 50 м до 400 м в різних стилях. Відвідали змагання журналісти видання «Хроніки тижня».

Відкритий турнір Кубок Ferrum проходив 11 -13 квітня серед юнаків та дівчат 2010-2011, 2012-2013, 2014 років народження та молодших. Як повідомили в ДЮСШ № 1, крім учасників із Горішніх Плавнів до змагань долучилися близько 500 спортсменів із Києва, Харкова, Черкас, Южноукраїнська, Кривого Рогу, Сум, Кременчука, Кропивницького, Полтави.

Серед них — 80 представників нашого міста. У попередньому турнірі, який пройшов минулої весни, загалом взяли участь близько 420 спортсменів. Організаторами змагань виступили ДЮСШ No 1, відділ культури, спорту та туризму, відділення НОК України в Горішніх Плавнях. Головний спонсор — громадська організація Ferrum.

Перед початком змагань учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів та мирних жителів. Участь у церемонії відкриття взяли начальниця відділу культури, спорту та туризму Ірина Зеленська, завідувачка сектору фізкультури та спорту Ольга Карпенко, заступник виконавчого директора міського відділення НОК України Євгеній Михасьов. Директор ДЮСШ № 1 Віктор Чирочка вручив премії вихованцям відділення плавання, які досягли високих результатів: здобули звання кандидатів в майстри спорту, чемпіонство та призові місця всеукраїнських змагань. Були відзначені Олеся Олешко, Михайло Перерва, Поліна Клеймьонова, Юлія Ткаченко.

Упродовж трьох днів юні спортсмени змагалися на дистанціях від 50 м до 400 м різними стилями плавання. Серед них вільний стиль, брас, батерфляй, плавання на спині. Разом із тим, як розповів суддя змагань, тренер ДЮСШ № 1 Артем Лашко, найбільше діти полюбляють естафетне плавання, яке «пройшло в чудовій атмосфері під музику та сприяло гарному настрою». Також тренер відзначив свою вихованку 14-річну Віолету Ульянову, яка на дистанції 50 м брасом вперше виконала норматив кандидата в майстри спорту.

Призери змагань отримали спортивний інвентар та пов’язану з плаванням атрибутику від громадської організації Ferrum.