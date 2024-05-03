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Надзвичайні новини

У Кременчуці на вулиці Академіка Маслова інкасаторська автівка зіткнулася з легковиком

Сьогодні, 19:46 Переглядів: 139 Коментарів: 1

 

Рух вулицею частково обмежений

Сьогодні, 3 травня, близько 19.15 на вулиці Академіка Маслова у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події. Згодом інформацію підтвердили і у патрульній поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, зіткнулися інкасаторська машина і легковик. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

 

На місці події працюють патрульні для оформлення усіх адміністративних матеріалів.

Рух на вулиці частково обмежений, тож водіям варто звернути на це увагу при плануванні свого маршруту у тому напряму.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві зіткнулись два легковики — внаслідок аварії постарждали троє людей.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП легковик патрульна поліція
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Коментарі: 1

925
Andron777:
Сьогодні, 20:14

100 пудово хотів грабонути smile


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