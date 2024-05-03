Навчальні автомобілі повинні змінити позначку «У» на «Н» — сервісний центр МВС

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 48 Коментарів: 1

З 4 травня автомобілі, на яких проходять практичну підготовку та складають іспити майбутні водії, позначатимуть по-новому

На усіх навчальних автомобілях з 4 травня повинні змінити позначку «У» на «Н» — термін «Учбовий транспортний засіб» змінюється на «Навчальний транспортний засіб». Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

— З 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому. На цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак «У» на «Н», — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху постановою Кабінету Міністрів № 1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набуває чинності завтра, 4-го травня.

Маркування «Н» повинні мати транспортні засоби автошкіл призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів, а також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування.