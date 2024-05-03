Кременчужан запрошують до картинної галереї на персональну виставку живопису (афіша)

Вчора, 21:03 Переглядів: 183

Кременчужан запрошують до картинної галереї Наталії Юзефович на відкриття персональної виставки живопису кременчуцького художника Віктора Кобеляцького «Я люблю дощ». Про це повідомляють на фейсбук-сторінці картинної галереї.

На виставці експонуватимуться понад сорок оригінальних картин, виконаних в авторській техніці. У своїх роботах автор передає мотиви історії та культури України, пейзажі, типову українську архітектуру. Також на виставці будуть представлені й натюрморти.

Відкриється виставка у вівторок, 7 травня, о 15.00 і працюватиме до 2 червня включно.

Відвідувачів запрошують до галереї щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00 за адресою вул. Космічна, 9.

Вхід на виставку вільний.