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Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Ці відключення світла планові і не пов'язані з проведенням аварійних робіт на правобережжі

У четвер, 9 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Цегельна, 32, 34, 36;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • пров. Алли Горської, 4;
  • вул. Василя Сліпака, 1-15;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2, 3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
  • пров. Олександра Олеся, 3-43;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Республіканська, 98-138;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Космічна (р-н ринку);
  • пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
  • вул. Івана Приходька, 19-73;
  • пров. Літературний, 4;
  • пров. Березневий, 1-10;
  • вул. Ковальська, 1-13;
  • вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
  • вул. Чумацький Шлях, 8-26;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21;
  • вул. Лікаря Бончука,28, 28А, 30;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 38А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А.

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горького, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Криворудна, 2Б, 3;
  • вул. Петра Калнишевського, 3, 5, 7;
  • вул. Скалиста, 13-37;
  • пров. Степана Бандери, 13-30;
  • вул. Сумська, 58-91/27;
  • вул. Хорольська, 2, 5, 7, 8, 9;
  • вул. Хорольська, 3-44;
  • просп.Полтавський;
  • вул. А. Ізюмова,
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. Мрії;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г. Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнібіди;
  • вул. І. Сіокорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького.

Нагадаємо, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 9 травня з 5.00 до 15.00 буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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