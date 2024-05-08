Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес
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Ці відключення світла планові і не пов'язані з проведенням аварійних робіт на правобережжі
У четвер, 9 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32, 34, 36;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- пров. Алли Горської, 4;
- вул. Василя Сліпака, 1-15;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2, 3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
- пров. Олександра Олеся, 3-43;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
- вул. Івана Приходька, 19-73;
- пров. Літературний, 4;
- пров. Березневий, 1-10;
- вул. Ковальська, 1-13;
- вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
- вул. Чумацький Шлях, 8-26;
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Кавалерійська, 2;
- пров. Сергія Петренка, 1-21;
- вул. Лікаря Бончука,28, 28А, 30;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А.
З 8.00 до 20.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горького, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- вул. Криворудна, 2Б, 3;
- вул. Петра Калнишевського, 3, 5, 7;
- вул. Скалиста, 13-37;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- вул. Сумська, 58-91/27;
- вул. Хорольська, 2, 5, 7, 8, 9;
- вул. Хорольська, 3-44;
- просп.Полтавський;
- вул. А. Ізюмова,
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г. Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнібіди;
- вул. І. Сіокорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького.
Нагадаємо, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 9 травня з 5.00 до 15.00 буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів.
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