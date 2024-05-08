Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Ці відключення світла планові і не пов'язані з проведенням аварійних робіт на правобережжі

У четвер, 9 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32, 34, 36;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

пров. Алли Горської, 4;

вул. Василя Сліпака, 1-15;

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2, 3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-24;

пров. Олександра Олеся, 3-43;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Максима Кривоноса, 56;

вул. Нижня, 1-28;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Республіканська;

вул. Космічна (р-н ринку);

пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;

вул. Івана Приходька, 19-73;

пров. Літературний, 4;

пров. Березневий, 1-10;

вул. Ковальська, 1-13;

вул. Павла Чубинського, 1-16Б;

вул. Чумацький Шлях, 8-26;

вул. Василя Стуса, 43/1-64;

вул. Кавалерійська, 2;

пров. Сергія Петренка, 1-21;

вул. Лікаря Бончука,28, 28А, 30;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 38А-55/1;

вул. Республіканська, 93, 93А.

З 8.00 до 20.00

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горького, 3-10;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

вул. Криворудна, 2Б, 3;

вул. Петра Калнишевського, 3, 5, 7;

вул. Скалиста, 13-37;

пров. Степана Бандери, 13-30;

вул. Сумська, 58-91/27;

вул. Хорольська, 2, 5, 7, 8, 9;

вул. Хорольська, 3-44;

просп.Полтавський;

вул. А. Ізюмова,

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнібіди;

вул. І. Сіокорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького.

Нагадаємо, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 9 травня з 5.00 до 15.00 буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів.