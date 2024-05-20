Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

У Горішніх Плавнях відбувся обласний чемпіонат з боксу

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 80 Новини компаній

 

Переможці змагань уже почали готуватися до чемпіонату України, який відбудеться незабаром

У Горішньоплавнівській дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 провели чемпіонат Полтавської області з боксу серед юнаків і дівчат, чоловіків та жінок (еліта). Дорослі переможці турніру представлятимуть Полтавську область на чемпіонаті України, який планується провести в Рівному. Молодші боксери поїдуть на змагання в Чернівці. 

У чемпіонаті Полтавщини з боксу на базі ДЮСШ № 1, що тривав із 2 по 4 травня, взяли участь близько 100 спортсменів. Крім господарів турніру виступали представники Полтави, Кременчука, Миргорода, Нових Санжар, Гадяча, Решетилівки. Змагання проводилися в 16 вагових категоріях серед юнаків та дівчат і у 13 — серед чоловіків. Організатори — управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації, Полтавська обласна федерація боксу, міська організація боксу «Нокаут», ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів.

На урочистому відкриті змагань вшанували пам’ять загиблих воїнів-захисників. Із побажаннями удачі до спортсменів звернулися завідувачка та головний спеціаліст сектору спорту відділу культури, спорту та туризму Горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко та Оксана Ліщенко, директор ДЮСШ № 1 Віктор Чирочка.

Фінальні поєдинки чемпіонату пройшли 4 травня. На них вихованці відділення боксу ДЮСШ № 1 здобули чотири «золота», стільки ж «срібла» та три «бронзи». Загалом за три дні було проведено близько 80 боїв.

Першість у фінальних поєдинках мали змогу виборювати 18 пар боксерів, які успішно продемонстрували свій боксерський потенціал, та перемогу отримали сильніші, — наголосили в Полтавській обласній федерації боксу.
Переможцями змагань у своїх вагових та вікових категоріях стали вихованці ДЮСШ № 1 Руслан Шилов, Данило Перетокін, Спартак Тесленко, Руслан Давиденко. Спартак Тесленко також став найкращим спортсменом турніру в номінації «Краща тактика».
Це був перший чемпіонат області в цьому році, що пройшов на відкритому ринзі ДЮСШ № 1, який є єдиним в області, — наголосив тренер ДЮСШ № 1 Олександр Середницький. — Тому намагаємося проводити більше таких турнірів саме в теплу пору року. Зараз були цікаві бої, які дозволили учасникам набути дуже важливого у нашій справі досвіду.
Спортсмени вже почали підготовку до чемпіонату України серед дорослих, який планується провести в Рівному у травні. Молодші боксери готуються до чемпіонату України, який має пройти за кілька тижнів у Чернівцях.
Джерело: «Хроніки тижня»
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні бокс чемпіонат Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх