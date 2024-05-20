У Горішніх Плавнях відбувся обласний чемпіонат з боксу

У Горішньоплавнівській дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 провели чемпіонат Полтавської області з боксу серед юнаків і дівчат, чоловіків та жінок (еліта). Дорослі переможці турніру представлятимуть Полтавську область на чемпіонаті України, який планується провести в Рівному. Молодші боксери поїдуть на змагання в Чернівці.
У чемпіонаті Полтавщини з боксу на базі ДЮСШ № 1, що тривав із 2 по 4 травня, взяли участь близько 100 спортсменів. Крім господарів турніру виступали представники Полтави, Кременчука, Миргорода, Нових Санжар, Гадяча, Решетилівки. Змагання проводилися в 16 вагових категоріях серед юнаків та дівчат і у 13 — серед чоловіків. Організатори — управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації, Полтавська обласна федерація боксу, міська організація боксу «Нокаут», ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів.
На урочистому відкриті змагань вшанували пам’ять загиблих воїнів-захисників. Із побажаннями удачі до спортсменів звернулися завідувачка та головний спеціаліст сектору спорту відділу культури, спорту та туризму Горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко та Оксана Ліщенко, директор ДЮСШ № 1 Віктор Чирочка.
Фінальні поєдинки чемпіонату пройшли 4 травня. На них вихованці відділення боксу ДЮСШ № 1 здобули чотири «золота», стільки ж «срібла» та три «бронзи». Загалом за три дні було проведено близько 80 боїв.
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