Гроші від НСЗУ лікарня може отримати навіть якщо не входить у спроможну мережу — Мілютіна

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 97

Фінансування медзакладу Національною службою здоров’я України не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні. Про це у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна 20 травня.

— (Фінансування — ред.) залежить від того, які були надані медичні послуги, а які — ні. Якщо були послуги і був договір з Національною службою здоров’я України, то заклад отримає гроші, — зазначила Мілютіна.

Вона підтвердила, що лікарня індивідуально укладає договір з НСЗУ, «якщо вона відповідає (вимогам — ред.) по персоналу, обладнанню і подається на тендери».

Зазначимо, що лікарню «Придніпровська» приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Міський голова Кременчука Віталій Малецький раніше розповідав, що в місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив мер на засіданні виконкому.

Нинішньому директору лікарні «Придніпровська» Віктору Скачку запропонували стати заступником директором Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського.

Нагадаємо, раніше ми писали про реалізацію проєкту спроможної мережі закладів охорони здоров’я у Полтавській області.