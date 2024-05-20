Фінансування медзакладу Національною службою здоров’я України не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні. Про це у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна 20 травня.
Вона підтвердила, що лікарня індивідуально укладає договір з НСЗУ, «якщо вона відповідає (вимогам — ред.) по персоналу, обладнанню і подається на тендери».
Зазначимо, що лікарню «Придніпровська» приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Міський голова Кременчука Віталій Малецький раніше розповідав, що в місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив мер на засіданні виконкому.
Нинішньому директору лікарні «Придніпровська» Віктору Скачку запропонували стати заступником директором Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського.
Нагадаємо, раніше ми писали про реалізацію проєкту спроможної мережі закладів охорони здоров’я у Полтавській області.
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