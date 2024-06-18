У «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код

У мобільному застосунку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Електронний військовий квиток — аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.
До сьогоднішнього дня військовозобов’язаним видавався військово-обліковий документ зі штрих-кодом (VIN-кодом), який є ідентифікаційним кодом, автоматично присвоєним Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».
Нагадаємо, раніше Черногоренко повідомляла, що з 18 червня інформацію з реєстру «Оберіг» має бути прирівняно до електронного військово-облікового документа.
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