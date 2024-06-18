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У «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 214 Коментарів: 1

 

Тепер з собою можна носити не паперовий військовий квиток, а смартфон з додатком «Резерв+»

У мобільному застосунку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Електронний військовий квиток — аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. 

До сьогоднішнього дня військовозобов’язаним видавався військово-обліковий документ зі штрих-кодом (VIN-кодом), який є ідентифікаційним кодом, автоматично присвоєним Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг». 

Нагадаємо, раніше Черногоренко повідомляла, що з 18 червня інформацію з реєстру «Оберіг» має бути прирівняно до електронного військово-облікового документа.

— 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з Оберега, отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ, — пояснювала вона.
ПО ТЕМІ:

Штрих-код обов’язковий тільки при отриманні нових військово-облікових документів — Міноборони

1
Автор: Віктор Крук
Теги: штрих-код Резерв+ військовий квиток Міноборони
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Коментарі: 1

4 465
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:52

Тільки ви неуважно слухали автор. Запрацює, але не у всіх.....нє?там шос ь з андроїдом не допиляють ніяк. 



В застосунку пише qr код, тиснешь, воно відкриває сканер


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