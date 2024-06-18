У «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 214 Коментарів: 1

Тепер з собою можна носити не паперовий військовий квиток, а смартфон з додатком «Резерв+»

У мобільному застосунку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Електронний військовий квиток — аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.

До сьогоднішнього дня військовозобов’язаним видавався військово-обліковий документ зі штрих-кодом (VIN-кодом), який є ідентифікаційним кодом, автоматично присвоєним Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Нагадаємо, раніше Черногоренко повідомляла, що з 18 червня інформацію з реєстру «Оберіг» має бути прирівняно до електронного військово-облікового документа.

— 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з Оберега, отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ, — пояснювала вона.