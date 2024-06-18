Зміни у графіках відключення електроенергії в Україні: Укренерго скасувало частину відключень

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Причина — у більш активній роботі сонячних електростанцій

18 червня пресслужба Укренерго повідомила про зменшення терміну дії обмеження споживання електроенергії в усіх областях. Графіки погодинних відключень скасовані з 10.00 до 15.00.

З 15.00 до 24.00 споживання електроенергії буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками. Це рішення було прийнято завдяки більш активній роботі сонячних електростанцій (СЕС).

У разі зміни ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання повідомлять додатково.