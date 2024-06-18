Зміни у графіках відключення електроенергії в Україні: Укренерго скасувало частину відключень

18 червня пресслужба Укренерго повідомила про зменшення терміну дії обмеження споживання електроенергії в усіх областях. Графіки погодинних відключень скасовані з 10.00 до 15.00.
З 15.00 до 24.00 споживання електроенергії буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками. Це рішення було прийнято завдяки більш активній роботі сонячних електростанцій (СЕС).
У разі зміни ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання повідомлять додатково.
Нагадаємо, що раніше повідомляли, що на Полтавщині графіки погодинного відключення світла діятимуть протягом усієї доби.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
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